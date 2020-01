La voce della terra, il 22 evento conclusivo del progetto Interreg

A Palazzo delle Paure l’incontro aperto al pubblico

Esibizione di Cantà Proman – I Cantori di Premana

LECCO – Mercoledì 22 gennaio alle 17.45, con ritrovo davanti all’Infopoint di Lecco a Palazzo delle Paure, in piazza XX settembre, si terrà l’evento conclusivo, aperto al pubblico, del progetto Interreg La voce della terra: canti e riti della tradizione – VoCaTe (Programma di Cooperazione Interreg VA Italia Svizzera).

Il progetto valorizza le ritualità tradizionali nell’area prealpina del Lecchese e del Ticino, per consolidare il patrimonio culturale immateriale dei territori di frontiera, in linea con le indicazioni fondamentali della Convenzione Unesco. VoCaTe documenta le ritualità religiose e laiche dell’area di cooperazione, contribuendo in modo significativo alla rivitalizzazione dei luoghi, attraverso iniziative di divulgazione e sostegno al turismo.

L’evento si aprirà con l’accoglienza musicale Cantà Proman – I cantori di Premana e con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli.

A seguire la tavola rotonda, moderata dalla giornalista Katia Sala, con la partecipazione di:

Cristina Casarin, Servizio cultura e turismo Provincia di Lecco

Nadia Fontana Lupi, Organizzazione turistica Mendrisiotto e Basso Ceresio

Silvia Strada, Montagne lago di Como

Carlo Montisci, Ideas

Barbara Vitali, Comunità montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera

L’evento si concluderà con gli interventi di Angelo Rusconi, Res Musica, e Giovanni Conti, Cantar di Pietre, e con l’esibizione di Cantà Proman – I Cantori di Premana.