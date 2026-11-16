“La voglia di andarsene”: Tiziana Ferrario ospite di Confapi Lecco Sondrio

Al centro il fenomeno dei giovani che scelgono di trasferirsi all’estero e le difficoltà delle imprese nel trovare personale qualificato Martedì 17 novembre alle 18.30 nella sede di Confapi Lecco Sondrio

LECCO – La partenza dei giovani italiani verso l’estero e le difficoltà di costruire un futuro professionale nel proprio Paese saranno al centro dell’incontro con la giornalista Tiziana Ferrario, in programma martedì 17 novembre alle 18.30 nella sede di Confapi Lecco Sondrio, in via Pergola 73 a Lecco. Per l’occasione l’autrice presenterà il suo ultimo libro, “La voglia di andarsene”, pubblicato da Fuori Scena.

Il volume affronta un fenomeno che, secondo i dati riportati nel comunicato, dal 2015 avrebbe portato circa un milione di giovani a lasciare l’Italia. Alla base delle partenze, la difficoltà di trovare opportunità capaci di consentire ai giovani di immaginare e costruire una vita autonoma.

Il racconto di Ferrario prende le mosse anche da una vicenda personale: quella del figlio Edoardo, laureato in Italia e oggi al lavoro a Dubai. Attraverso la sua esperienza, la giornalista dà voce alle tante famiglie che hanno visto i propri figli trasferirsi all’estero per cercare nuove prospettive.

Al termine della presentazione è previsto un dibattito con la stessa Tiziana Ferrario, il pro-rettore del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco Marco Tarabini e Micol Gabbioni, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio e organizzata in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco. L’incontro è aperto a tutti, previa registrazione attraverso il modulo online.

“Il fenomeno raccontato ne La voglia di andarsene è reale e molto preoccupante per il presente e il futuro del nostro Paese”, dichiara Federica Fagioli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori. “È ciò che le imprese vivono ogni giorno: trovare e trattenere personale qualificato e motivato è la sfida più complessa del momento. Competere con l’offerta delle aziende straniere è quasi impossibile, perché le condizioni di partenza, soprattutto quelle fiscali, sono molto diverse”.

“Quella del 17 novembre non sarà una semplice presentazione di libro. Grazie alla disponibilità dell’autrice, del pro-rettore Tarabini e della vicepresidente Gabbioni, avremo l’occasione di riflettere sulle dinamiche del nostro territorio, mettendo attorno allo stesso tavolo giovani, formazione e imprese”, conclude Fagioli.