L’Accademia Corale di Lecco porta Bach in Basilica il 5 aprile: evento unico

Ingresso libero. Prenotazione possibile sul sito dell’Accademia a partire da sabato 29 marzo

Il presidente Raffalele Riva: “Importante arricchire l’offerta culturale della città e portare a Lecco una manifestazione di alto livello”

LECCO – L’Accademia Corale di Lecco apre la Stagione Artistica 2025 con un evento di straordinaria portata: sabato 5 aprile alle 20.00, nella suggestiva Basilica di San Nicolò, verrà eseguita la Passione secondo Matteo (BWV 244) di Johann Sebastian Bach. Un’opera che non solo rappresenta un pilastro della musica sacra, ma che ha anche una risonanza profondamente umana, rivolgendo a ciascuno di noi un invito alla meditazione e alla riflessione.

Composta da Bach tra il 1725 e il 1727 e al debutto il Venerdì Santo del 1727 a Lipsia, la Passione secondo Matteo ripercorre i capitoli 26 e 27 del Vangelo secondo Matteo, arricchiti da corali e arie su libretto di Picander. “Bach, nel comporre questo capolavoro, si rivolge direttamente a ciascuno di noi con le nostre preoccupazioni e paure, e vuole guidarci verso il sollievo tramite la meditazione e la riflessione – afferma il Maestro Antonio Scaioli, Direttore Artistico dell’Accademia Corale di Lecco durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina – La struttura della composizione, in perfetto equilibrio fra le magnifiche arie e gli interventi corali, permetterà al pubblico di diventare spettatori attivi ed emozionati. È con questi sentimenti che mi accingo a dirigere questo capolavoro”.

L’Accademia Corale di Lecco, che dal 1947 arricchisce la scena musicale lecchese, ha deciso di proporre questo grande capolavoro in occasione del 340° anniversario della nascita di Bach. Questo concerto segna anche un importante traguardo per la Stagione Artistica della Corale, che da ormai due anni è diventata promotrice della realizzazione di opere monumentali per coro e orchestra nella città di Lecco. “Nel 2023 abbiamo eseguito il Requiem di Mozart, nel 2024 i Vesperae Solennes de Confessore di Mozart e il Salve Regina e la Missa Sancti Nicolai di Haydn. Quest’anno, la Passione secondo Matteo rappresenta l’unica esecuzione dell’opera in Lombardia durante la Quaresima 2025, un’occasione unica per il pubblico”, commenta Scaioli.

L’esecuzione dell’opera avverrà con un organico impressionante di circa 150 elementi, tra cui sei solisti, il doppio coro, il coro di voci bianche e una doppia orchestra, il tutto sotto la direzione di Antonio Scaioli. I solisti, che daranno voce ai personaggi principali della Passione, saranno il tenore Beniamino Borciani, nei panni dell’Evangelista, e Diego Maffezzoni, che interpreterà Gesù, insieme al soprano Paola Molinari, al contralto Marta Fumagalli, al tenore Alessandro Vianelli e al basso Piermarco Viñas Mazzoleni, che si alterneranno nelle arie solistiche e nei “soliloquentes” del racconto evangelico. Un contributo significativo arriverà anche dal coro di voci bianche Molincanto, preparato da Massimo Borassi, e dal supporto dell’Orchestra “Solo d’Archi Ensemble”.

L’evento si inserisce in un programma più ampio volto a valorizzare la città e la sua cultura musicale. Il Presidente dell’Accademia Corale, Raffaele Riva, sottolinea l’importanza di questa esecuzione, che amplia le opportunità artistiche per il pubblico lecchese e per i coristi, offrendo anche uno stimolo per le attività culturali locali. “Proporre l’esecuzione della Passione è importante per arricchire l’offerta culturale della città e portare a Lecco una manifestazione di alto livello. Inoltre, l’Accademia Corale è orgogliosa di utilizzare il Marchio Collettivo Lago di Como, che permette di valorizzare ulteriormente il nostro territorio attraverso eventi musicali di rilievo,” afferma Riva.

L’esecuzione della Passione secondo Matteo è resa possibile grazie al sostegno del Comune di Lecco, di Confindustria Lecco e Sondrio, di Confcommercio Lecco e di BCC Valsassina, con il patrocinio di Regione Lombardia e della Camera di Commercio Como-Lecco. Inoltre, l’evento è stato possibile grazie al contributo di diverse imprese locali che hanno deciso di investire nella valorizzazione culturale e musicale della regione.

L’appuntamento è fissato per sabato 5 aprile alle 20.00, con ingresso libero a partire dalle 19.45. È possibile prenotare un posto a sedere sul sito dell’Accademia Corale a partire da sabato 29 marzo. Per chi non potrà partecipare di persona, il concerto sarà trasmesso in diretta su UnicaTV (Canale 75 Digitale Terrestre). Un’opportunità imperdibile per vivere dal vivo un’opera che ha segnato la storia della musica mondiale, in una cornice che non mancherà di emozionare.