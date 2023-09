Lake Arena buona la prima, al via una settimana di eventi sul palco galleggiante

Ieri sera protagonisti gli allievi di violino e pianoforte del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco

LECCO – Partita la settimana di spettacoli culturali, eventi musicali ed esperienze promossi dal Comune di Lecco e coordinati dal team cultura e grandi eventi sulla Lake Arena, il palco galleggiante ormeggiato di fronte alla Malpensata. Ieri sera, lunedì 11 settembre, gli allievi di violino e pianoforte del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco si sono esibiti nel concerto “Riflessi sonori sull’acqua”, interpretando musiche di Franz Schubert, Fryderyk Chopin, Claude Debussy, Sergej Rachmaninov e Dmitrij Shostakovich.

Martedì 12 settembre alle 20.30 avrà luogo la “Serata folkloristica” a cura del gruppo “Firlinfeu Renzo e Lucia” e “I picétt del Grenta”, complesso folkloristico lecchese nato dall’amore per la musica e le tradizioni del nostro territorio, mentre giovedì 14 settembre alle 20.30 si terrà “Galà dell’dell’Operetta. Arie, romanze e duetti della Lirica Minore”, concerto a cura dell’Orchestra Sinfonica di Lecco, con Barbara Fasol come soprano, Andrea Bragiotto come tenore e Debora Mori alla direzione e al pianoforte. Entrambi gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito.

Venerdì 15 settembre alle 17 si terrà “Mindfulness & stretching outdoor”, evento che rientra nel calendario delle iniziative estive e nel quale i partecipanti sperimenteranno tecniche di respirazione, esercizi di allungamento e risveglio muscolare. Un’occasione unica per i partecipanti, essendo l’unico momento nel quale sarà possibile salire sul palco galleggiante. Il costo per partecipare è di 15 euro, con prenotazione sul sito www.leccotourism.it (esperienze).

Grande attesa infine per l’evento conclusivo di sabato 16 settembre dalle 19, una serata musicale e condivisa dalle performance di diversi artisti: Giorgio Poi, cantautore della scena indie italiano, Mobrici, ex frontman del gruppo indie pop Canova nel quale suonava anche tastiera e chitarra, Alan Sorrenti, cantautore noto ai più per la hit “Figli delle stelle”, e il dj set E507 Studio di Disco Mangioni. In caso di lago mosso, l’evento avrà luogo sul palco di piazza Garibaldi sempre dalle 19, mentre in caso di pioggia verrà allestito al Palataurus di viale Giacomo Brodolini 35. Per partecipare (gratuitamente) è necessaria la prenotazione a questo collegamento.