Lake Como Design Festival 2026, tre esposizioni al Politecnico di Lecco

Dal 12 al 20 settembre tre percorsi dedicati alla pietra alpina, alle frane e alla rappresentazione femminile

Le installazioni sono allestite negli edifici 09 e 10 del Polo territoriale di Lecco

LECCO – Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano apre i propri spazi al pubblico in occasione del Lake Como Design Festival 2026, in programma dal 12 al 20 settembre. Il campus ospita tre esposizioni che affrontano temi legati al paesaggio alpino, alla fragilità del territorio e alla rappresentazione della figura femminile, mettendo in dialogo ricerca, arte, innovazione e comunità.

Le mostre, allestite negli edifici del campus, sono “Paesaggi alpini / Tracce di pietra, legami di comunità tra Italia e Svizzera”, “Confini instabili / Macchine narrative per raccontare la montagna in movimento” ed “Eterno Femminino / Riflessione metastorica sul significato del Femminino”.

Nell’atrio espositivo del primo piano dell’edificio 10 trova spazio “Paesaggi alpini / Tracce di pietra, legami di comunità tra Italia e Svizzera”, installazione dedicata ai temi e agli obiettivi del progetto PAESALP. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e materiale delle Alpi nell’area transfrontaliera tra Italia e Svizzera, attraverso un approccio integrato, partecipativo e sostenibile.

Al centro del progetto c’è la riscoperta della pietra locale e del suo utilizzo nelle costruzioni tradizionali, nell’artigianato e nella gestione del territorio. Il programma, nato nell’ambito della cooperazione Interreg Italia-Svizzera, viene presentato attraverso tre fasi: una dedicata all’Alpe Madrera e alla pietra in Valtellina, una alle pietre del Ceresio e una terza alla replicabilità e alla sostenibilità transfrontaliera.

I promotori del progetto sono il Politecnico di Milano, la SUPSI, la Fondazione Politecnico di Milano, il FAI, la Provincia di Sondrio, l’Associazione Laboratorio Carona, la Fondazione Canova, l’Associazione Furfulera, il Museo etnografico della Valle di Muggio e le Cave Bonomi. L’allestimento è curato da Matteo Moscatelli.

Sempre nell’atrio espositivo del primo piano dell’edificio 10 è visitabile “Confini instabili / Macchine narrative per raccontare la montagna in movimento”. L’installazione si inserisce nel progetto Interreg Italia-Svizzera AMALPI MORE, dedicato alle frane e ai processi di trasformazione del paesaggio alpino.

L’esposizione rappresenta il primo elemento di una serie di dispositivi narrativi ideati per avvicinare il pubblico ai fenomeni delle frane e alla fragilità del territorio. Il progetto, concepito per l’ex Chiesa del Convento dei Cappuccini di Chiavenna, oggi sede dell’Amalpi Center, invita a osservare la montagna come un organismo vivo, attraversato da movimenti spesso invisibili ma costanti.

Attraverso modelli, immagini e dati in trasformazione, il dispositivo propone un’esperienza immersiva in cui le dinamiche della frana vengono messe in relazione con la conoscenza scientifica e la narrazione. L’obiettivo è avviare un sistema di installazioni mobili capace di raccontare in modo accessibile e sensibile l’instabilità dei territori montani.

La mostra è curata da Cristiana Achille, Tiziana Apuani, Daniele F. Bignami, Francesco Calvetti, Corrado Camera e Massimo Ceriani. Il progetto di allestimento è affidato a Lola Ottolini, Lucia Emma Avolio e Matteo Andreoletti.

Il terzo appuntamento espositivo è “Eterno Femminino / Riflessione metastorica sul significato del Femminino”, allestito al piano -1 dell’edificio 09. Il progetto si propone di esplorare il confine tra archetipo e stereotipo, interrogando le distanze e le continuità sotterranee tra queste due forme di rappresentazione, considerate anche in relazione ai temi del potere, del controllo e della narrazione.

L’iniziativa intende aprire nuovi spazi di riflessione e creazione, attraverso un linguaggio artistico capace di restituire al Femminino la complessità e la pluralità dei suoi significati, tra memoria e contemporaneità. Il punto di partenza è lo studio dell’arte paleolitica e neolitica, con particolare attenzione all’immagine femminile e alle cosiddette Veneri.

La riproduzione di alcune Veneri, realizzate sia nel formato originale sia fuori scala, e l’utilizzo di calchi appartenenti al Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria offrono l’occasione per rileggere la simbologia e i significati associati alla figura femminile, intesa come archetipo. Parallelamente, il progetto propone una riflessione sulle rappresentazioni e sulle narrazioni legate al genere femminile, coinvolgendo artisti, studenti e pubblico nel confronto con gli stereotipi, nella loro reinterpretazione e decostruzione o nella possibilità di osservarli da prospettive differenti.

“Eterno Femminino, tra archetipo e stereotipo” è un progetto di responsabilità sociale del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, la cui responsabile è la professoressa Gisella Tomasini. L’iniziativa è stata ideata da Cultura Meccanica®, realtà fondata da Francesca Brambilla e Marco Bocciolone, ed è curata da Francesca Brambilla, Filippo Invernizzi e Fabio Martini.

Il percorso espositivo comprende, oltre ai calchi delle Veneri, opere di artisti contemporanei come Nicolò Tomaini, il collettivo Cracking Art, Alessandro Verdi, Romeo Sozzi di Promemoria, Annalaura di Luggo, Simona Uberto, Andrea Mariconti ed Elena Ricci Paracciani, insieme a quelle di numerosi altri artisti.

Le tre esposizioni ospitate dal campus del Polo territoriale di Lecco rientrano nel programma del Lake Como Design Festival 2026 e propongono prospettive differenti su patrimonio, territorio, tecnologia e rappresentazione, attraverso il confronto tra ricerca accademica, pratiche artistiche e partecipazione del pubblico.