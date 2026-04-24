Lake Como Walking Festival 2026, a Lecco la passeggiata sul Bione tra storia e letteratura

Una camminata di 4 km lungo il torrente Bione tra memoria storica, letteratura manzoniana e interventi culturali

Appuntamento domenica 26 aprile con partenza da Pescarenico e arrivo alla Madonna della Rovinata

LECCO – Prosegue il calendario del Lake Como Walking Festival 2026 – “Barche e navette”, la rassegna di cammini culturali sul territorio lariano. Domenica 26 aprile a Lecco è in programma il quarto appuntamento con la passeggiata “Bione: il fiume e la seta”, che attraverserà i quartieri di Pescarenico, Belledo e Germanedo.

L’iniziativa è promossa da Sentiero dei Sogni in partnership con la Fondazione Alessandro Volta, in collaborazione con il Comune di Lecco e l’associazione Lettelariamente, e si inserisce nel progetto del “Contratto di Fiume” promosso dal Comune.

Il ritrovo è fissato per le ore 14 in piazza Era, nel quartiere di Pescarenico. Il percorso, lungo circa 4 chilometri (solo andata), seguirà il corso del torrente Bione attraversando luoghi simbolici della città e della sua storia industriale e letteraria.

Il cammino prenderà avvio dallo scenario dell’“addio ai monti” deiPromessi Sposi, dove un tempo si trovava la foce del Bione fino al 1846. La passeggiata proseguirà poi verso Belledo e Germanedo, con una tappa intermedia al circolo Arci locale, che richiama nel nome il capolavoro di Alessandro Manzoni.

L’arrivo sarà al Santuario della Madonna della Rovinata, che per l’occasione sarà aperto al pubblico. Dal santuario si potrà godere di una vista panoramica su Lecco, il lago e le montagne circostanti. Durante il percorso, le figure di Renzo e Lucia accompagneranno simbolicamente i partecipanti attraverso letture tratte dalle opere manzoniane.

L’evento si aprirà con i saluti di Renata Zuffi, assessore all’Ambiente del Comune di Lecco, e di Liù Lamperti, presidente dell’associazione Lettelariamente.

Il percorso sarà condotto da Pietro Berra, presidente di Sentiero dei Sogni. Interverranno inoltre lo scrittore e videomaker Mattia Conti, con un monologo su Pescarenico scritto per l’occasione, e lo scrittore Gianfranco Scotti, che racconterà la storia delle famiglie di pescatori del quartiere.

Previsti anche gli interventi di alcuni rappresentanti dell’associazione Amici di Germanedo – Marco Bernasconi, Adriana Cobelli e Sergio Anghileri – che porteranno testimonianze su Villa Eremo, l’Opificio setificio Muller & Kramer e il Santuario della Madonna della Rovinata.

Le letture saranno affidate a Ornella Canadè, Lorena Mantovanelli e Ramona Rossi, con brani tratti da I promessi sposi e da Fermo e Lucia di Alessandro Manzoni, selezionati in relazione ai luoghi attraversati dalla passeggiata.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria attraverso il sito ufficiale: http://sentierodeisogni.it/eventi

Il festival proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti: