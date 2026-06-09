L’artista Mariangela Mariani in mostra a Palazzo del Commercio

Dal 15 Giugno al 26 Giugno 2026 Confcommercio Lecco ospita la mostra personale

Un percorso espositivo che invita lo spettatore a rallentare, osservare e ritrovare nel paesaggio una dimensione intima e universale

LECCO – Dal 15 Giugno al 26 Giugno 2026 Confcommercio Lecco ospita la mostra personale dell’artista Mariangela Mariani nella hall di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4. Formatasi artisticamente a Monza, sviluppa una pittura profondamente legata ai luoghi dell’anima: vedute, scorci e atmosfere che non si limitano a descrivere il reale, ma lo interpretano attraverso sensibilità, memoria ed emozione.

Le sue opere, realizzate con tecniche che spaziano dall’olio all’acquarello, dal pastello all’incisione, restituiscono una visione autentica e intensa del territorio e della sua dimensione interiore. La sua ricerca ha ottenuto riconoscimenti e apprezzamenti dalla critica, tra cui il prof. Vittori Sgarbi, Josè Van Roy Dalì (figlio di Salvador Dalì) e Paolo Levi ed è stata presentata in contesti espositivi internazionali in città come New York, Dubai e Barcellona.

Un percorso espositivo che invita lo spettatore a rallentare, osservare e ritrovare nel paesaggio una dimensione intima e universale. I visitatori possono condividere insieme questo viaggio nello sguardo e nella pittura dell’artista Mariani Mariangela. (www.mariangelamariani.it)

La mostra, ad ingresso libero, è aperta con i seguenti orari: