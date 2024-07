L’artista robbiatese Dolores Previtali in mostra a Venezia

Dal 18 luglio al 30 agosto la personale “The Others – Gli altri”

In mostra le celebri sculture in bronzo e terracotta realizzate da Dolores Previtali

ROBBIATE – Si intitola “The Others – Gli altri”, la personale con cui l’artista Dolores Previtali sbarca a Venezia. Allestita negli spazi della Galleria AccorsiArte, in Calle dei Forni 2265 dal 18 luglio al 30 agosto, la mostra esporrà all’ammirazione dei visitatori una selezione delle intense sculture in bronzo e terracotta realizzate dall’artista Dolores Previtali, residente a Robbiate in provincia di Lecco.

Le sue opere dall’inconfondibile cifra stilistica, chiaramente riconoscibile nelle diverse fasi della sua ricca ricerca artistica, parlano di una sofferenza struggente e lacerante, ma al tempo stesso di una speranza che nella tensione spirituale che le percorre trova la sua più tenera e lirica espressione. Come ha ben scritto la storica dell’arte Simona Bartolena nel catalogo pubblicato in occasione di una recente antologica, le opere di Dolores Previtali “conservano nella forma, nella materia, in ogni singolo gesto che le ha plasmate, tutta la meravigliosa forza interiore di questa donna dalla sensibilità rara, che pare vivere sulla propria pelle il dolore dell’umanità per trasformarlo poi, con il proprio lavoro di scultrice, in un canto di speranza”.

Gli “Uomini” di Dolores Previtali, stretti gli uni agli altri nei celebri gruppi con i volti rivolti verso l’alto, ma anche i “Torsi” e i “Corpi”, straziati da una sofferenza lacerante, raccontano tutti di un’umanità dolente che tuttavia trova nel sostegno e nella solidarietà reciproca la forza e il coraggio di andare alla ricerca di un riscatto di luce e speranza, più che mai attuali in questo orribile tempo percorso da guerre devastanti. Daniela Accorsi, curatrice della mostra, parla giustamente “di forme che evocano lo sforzo lirico della sopravvivenza, dell’amore e della materia che si fa carne a trionfo dell’esistere” e ancora di cortei d’anime da cui si leva “un celeste suono inudibile” e “obbedienti a un invisibile richiamo… verso una destinazione ignota ma unica”.

La personale verrà inaugurata giovedì 18 luglio alle 18 alla presenza dell’artista Dolores Previtali. L’ingresso è aperto al pubblico ed è gratuito; seguirà un momento conviviale con un brindisi. Per informazioni accorsiarte@gmail.com, www.accorsiarte.com, cell.3420929640.