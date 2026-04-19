“Le Aquile Randagie”: una serata per scoprire gli scout che si ribellarono al fascismo

La proposta del gruppo scout CNGEI Sezione di Valmadrera

Venerdì 8 maggio alle ore 20.45 presso il Centro Culturale Fatebenefratelli

VALMADRERA – Il gruppo scout CNGEI Sezione di Valmadrera, con il patrocinio del Comune di Valmadrera, è lieto di invitare la cittadinanza all’incontro dal titolo: Aquile Randagie: gli scout che si ribellarono al fascismo. L’evento si terrà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20.45, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli (via Fatebenefratelli 6, Valmadrera). L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Il 1928 segnò l’anno in cui il regime fascista dichiarò soppresso lo scautismo in Italia. Tuttavia, un gruppo di giovani scout di Milano e Monza decise di non arrendersi, dando vita alle “Aquile Randagie”: un’esperienza di resistenza clandestina durata ben 17 anni. L’approfondimento storico sarà guidato da Emanuele Locatelli, scout e noto divulgatore della storia delle Aquile Randagie, curatore di numerose pubblicazioni in materia e dal 2002 attivo al servizio dello scautismo in Val Codera.

Sarà l’occasione per riscoprire una resistenza durata 17 anni, alimentata da una fiamma che non si è mai spenta nonostante l’oppressione. Un invito a raccogliere quell’eredità di libertà e dignità umana per continuare a illuminare il cammino delle nuove generazioni.

Per ulteriori informazioni sul gruppo e sulle sue attività è possibile visitare il sito web ufficiale: https://valmadrera.cngei.it o seguire le pagine social: www.instagram.com/cngeivalmadrera; www.facebook.com/cngeivalmadrera

LA LOCANDINA