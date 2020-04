Le biblioteche fanno rete: ecco le Provviste di libri per i più piccoli

Le biblioteche di Brivio, Airuno, Imbersago e Valgreghentino hanno attivato un canale Youtube dedicato alle letture per i bambini

Chiuse per via dell’emergenza covid 19 alcune biblioteche stanno lavorando in smart working pubblicato in rete diversi video

BRIVIO – Si chiama Provviste di libri ed è il canale aperto su Youtube dalle biblioteche di Brivio, Airuno, Imbersago e Valgreghentino per continuare ad avvicinare i più piccoli al mondo della lettura. Chiuse al pubblico per via dell’emergenza sanitaria, la loro attività non è rimasta però ferma. Anzi, unendo le forze, è stato possibile realizzare un nuovo progetto utilizzando le possibilità offerte dallo smart working.

Così, le biblioteche di Airuno, Brivio, Imbersago e Valgreghentino, gestite dalla cooperativa “L’indice” di Robbiate, hanno deciso di fare rete e di unire forze e idee per dare soprattutto ai più piccoli la possibilità di fare… provviste di libri. Un canale ad hoc dove vengono pubblicati video di letture di fiabe e racconti per poter così viaggiare con la fantasia.

ECCO UNO DEI VIDEO REALIZZATI