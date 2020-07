Le scarpe diventano un’opera d’arte da indossare. Emanuela Montorro in mostra a Londra

L’artista milanese, brianzola d’adozione, è in mostra a Londra con la sua “Love for Life”

Delle semplici decollété diventano un veicolo per parlare d’arte, accompagnando le donne nella vita di ogni giorno

MONTICELLO – Il supporto è decisamente insolito, ma il tocco d’artista è rimasto immutato e parla di un’arte che, con colore e carattere, vuole incidere nella realtà e trasmettere l’amore per la vita. E’ in mostra a Londra Emanuela Montorro, stilista e pittrice milanese, trapiantata in Brianza, che ha creato di recente la sua prima collezione di opere indossabili denominata Love for Life.

L’esposizione è stata inaugurata il 15 luglio negli spazi della celebre galleria londinese Fitzoria nell’ambito del progetto “To art or not to art”. Un palcoscenico internazionale dove Montorro, artista figurativa che racconta a colpi di pennello la complessità dell’universo femminile, ha potuto presentare in anteprima le opere frutto dell’ultima produzione artistica approdata dalle tele alle decollété.

Convinta della necessità di trovare un supporto per parlare d’arte in ogni momento della giornata, l’artista ha infatti trasformato, grazie a colori e vernici, delle semplici decollété in capi d’alta moda, chic, uniche e preziose fornendo così l’occasione, unica e imperdibile, di indossare delle opere d’arte ai piedi. Contraddistinte da colori fluorescenti, accostati in maniera quasi azzardata e con abbinamenti contrapposti, queste scarpe diventano un veicolo per trasmettere carisma e personalità, per affrontare le giornate con grinta e determinazione.

Indossate in anteprima a Miami lo scorso dicembre, in occasione della mostra internazionale di arte contemporanea Scoope, le scarpe sono diventate un nuovo modo per parlare d’arte… in ogni momento.

“Love for life è un inno all’amore. E’ una scarpa che non ha età né limiti. Solo indossandola ti senti wow” puntualizza la stessa artista ben felice di aver trovato un nuovo supporto attraverso il quale dare vita al proprio linguaggio espressivo. Grazie a queste scarpe il mio messaggio al mondo diventa indossabile dalla donna moderna, inarrestabile, consapevole di sé, grazie al tacco non troppo alto che diventa di tutti i giorni e alla suola in vernice lucidissima che dona carisma, eleganza e stile con originalità.

La nuova collezione è stata presentata anche venerdì scorso a Parma alla presenza dello storico e critico d’arte Giorgio Grasso e di Giada Eva Tarantino. Prevista il 2 agosto l’inaugurazione anche a Venezia.