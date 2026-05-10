“Le Tradizioni Lariane” 2026: un calendario condiviso per valorizzare cultura, storia e identità

Torna la rassegna promossa da alcuni Comuni della provincia di Lecco

In soli due anni i Comuni aderenti sono passati da sei a dieci, ampliando numero di appuntamenti e durata del programma

LECCO – Torna anche quest’anno “Le Tradizioni Lariane”, la rassegna promossa da alcuni Comuni della provincia di Lecco che riunisce in un unico calendario alcuni tra gli eventi più rappresentativi del territorio, legati alle sagre, alle tradizioni locali e alla valorizzazione dei centri storici. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa conferma una crescita significativa: in soli due anni i Comuni aderenti sono passati da sei a dieci, ampliando così il numero di appuntamenti e la durata complessiva del programma.

La rassegna si estende infatti dalla metà di maggio fino all’ultimo weekend di settembre, con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica e una programmazione più strutturata e coordinata degli eventi sul territorio. Il progetto nasce dalla volontà condivisa delle amministrazioni coinvolte di sviluppare una visione integrata dell’offerta turistica, superando i confini amministrativi e creando sinergie tra territori accomunati da storia, cultura e tradizioni. La costruzione di un calendario unitario rappresenta un passo concreto in questa direzione, contribuendo a rafforzare l’attrattività complessiva del bacino lecchese.

Il palinsesto 2026 propone un viaggio sul territorio, mettendo in luce le peculiarità urbanistiche, produttive e paesaggistiche che caratterizzano l’area lariana. Dalle corti storiche, un tempo cuore pulsante della vita comunitaria, alle attività produttive come la lavorazione della seta, fino alle sagre tradizionali che celebrano i prodotti locali, ogni evento racconta un pezzo di identità condivisa tra lago e montagna.

Gli eventi

Il calendario si apre il 16 e 17 maggio a Olginate con “Qua e là per piazze e cortili, festival con gli artisti di strada”, giunto alla sua undicesima edizione, che trasforma il centro storico del paese in un grande palcoscenico a cielo aperto con spettacoli di teatro, musica, acrobazie e intrattenimento per tutte le età.

Il 6 giugno, Galbiate propone “4 Lati di Cielo”, un evento che anima le corti del centro con installazioni, performance artistiche e momenti di incontro, valorizzando gli spazi più suggestivi del comune. Dal 12 al 14 giugno Mandello del Lario presenta la seconda edizione della “Sagra della Tradizione Lariana”, tre giorni dedicati ai sapori tipici, alle tradizioni locali e alle rievocazioni storiche, con un ricco programma di iniziative tra cucina, musica e momenti culturali.

L’11 luglio Vercurago accende la festa con “La Notte sul Lago”, una serata suggestiva tra luci, musica e spettacoli, arricchita da momenti di intrattenimento e dal tradizionale spettacolo pirotecnico che illumina lo scenario del lago. Dal 27 al 30 agosto Calolziocorte ospita “Lo Spirito del Pianeta”, un festival di respiro internazionale dedicato alle culture native del mondo, con concerti, danze tradizionali, incontri e spazi dedicati all’artigianato e alla conoscenza delle diverse identità culturali.

A settembre il calendario della rassegna entra nel vivo con la “Festa del Lago” di Civate, dal 4 al 6 settembre, tre giorni di musica, gastronomia e convivialità sulle rive del lago in località Isella, seguita dalla “Golden Night” di Valmadrera il 12 settembre, una serata di festa diffusa con negozi aperti, spettacoli e animazione nelle vie del centro. Il 12 e il 13 settembre il Comune di Garlate propone la storica “Festa delle Corti”, tra le manifestazioni più rappresentative del territorio, che riporta in vita atmosfere d’altri tempi con antichi mestieri, teatro dialettale, dimostrazioni e visite guidate nelle corti storiche.

Nel weekend del 19 e 20 settembre Lecco dedica un itinerario alla Scapigliatura con l’evento “Lecco Scapigliata: percorsi, sapori e musica tra ville e parchi”, valorizzando le ville simbolo di questo movimento artistico, Villa Gomes e Villa Ponchielli, e i loro parchi attraverso visite guidate, degustazioni ed eventi culturali. Chiude la rassegna, il 27 settembre, Abbadia Lariana con “Le Vie della Seta”, una giornata dedicata alla tradizione serica locale con l’apertura straordinaria del Civico Museo Setificio Monti, accompagnata da mercatini tematici, musica, visite guidate e iniziative culturali.

“Le Tradizioni Lariane” si conferma così un progetto capace di valorizzare in modo coordinato le eccellenze del territorio, mettendo in rete tradizioni, eventi e specificità locali in un’unica proposta organica e riconoscibile. La rassegna offre un’esperienza autentica e diffusa, capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un viaggio tra cultura, storia, paesaggi e sapori, rafforzando al contempo il senso di identità e appartenenza delle comunità locali e contribuendo alla crescita dell’attrattività turistica dell’intero territorio lecchese.

Maggiori informazioni sul sito https://leccotourism.it/rassegna-tradizioni-lariane/