“Le Voci delle Alpi”, l’edizione 2026 conquista il pubblico tra musica e natura

Numerosa partecipazione all’iniziativa promossa dal Comune di Casargo con Crandola Valsassina, Margno e Taceno

Due itinerari, spettacoli musicali e un finale di festa alla Vigna di Indovero

CASARGO – Una giornata di sole, tanta partecipazione e un programma che ha saputo unire musica, cultura, natura e tradizioni. Si è conclusa con un bilancio più che positivo la quarta edizione di “Le Voci delle Alpi”, la manifestazione che sabato 11 luglio ha accompagnato residenti e visitatori alla scoperta dei paesaggi dell’Alta Valsassina.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Casargo insieme ai Comuni di Crandola Valsassina, Margno e Taceno, con il sostegno di Regione Lombardia e Provincia di Lecco, e organizzata in collaborazione con le associazioni Le Nostre Radici di Indovero e Res Musica – Centro ricerca e promozione musicale di Lecco, si conferma un appuntamento sempre più apprezzato.

I partecipanti hanno potuto scegliere tra due percorsi, uno trekking e uno più accessibile, attraversando alpeggi, borghi e punti panoramici dell’Alta Valsassina accompagnati dalle esibizioni di gruppi musicali e artisti.

L’iniziativa ha offerto anche l’occasione per conoscere le eccellenze del territorio, dalle tradizioni rurali agli aspetti naturalistici, senza dimenticare le proposte enogastronomiche che hanno scandito il cammino.

La manifestazione si è conclusa alla Vigna di Indovero, dove musica, rinfresco e panorama hanno accompagnato il momento conclusivo della giornata in un clima di festa e convivialità.

Per gli organizzatori, il successo dell’edizione 2026 conferma la validità di un progetto che valorizza il patrimonio ambientale e culturale dell’Alta Valsassina, promuovendo il territorio attraverso un’esperienza capace di unire paesaggio, tradizioni e comunità.

Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione tra enti, associazioni, volontari, artisti e operatori del territorio, ai quali è stato rivolto un ringraziamento insieme a tutti i partecipanti che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.