“Le voci delle Alpi” torna a Casargo tra trekking, musica e tradizioni

Sabato 11 luglio due itinerari, concerti, osservazioni del Sole e degustazioni per scoprire l’Alta Valsassina

Il Comune di Casargo, insieme a Crandola Valsassina, Margno e Taceno, rinnova una manifestazione che valorizza sentieri, musica popolare e identità locali con partecipazione gratuita

CASARGO – Torna per la quarta edizione “Le voci delle Alpi”, la manifestazione che punta a raccontare e valorizzare il patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico dell’Alta Valsassina attraverso un’esperienza immersiva tra sentieri, musica popolare e tradizioni locali. Il primo appuntamento dell’edizione 2026 è in programma sabato 11 luglio a Casargo.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Casargo insieme ai Comuni di Crandola Valsassina, Margno e Taceno, con il sostegno di Regione Lombardia e della Provincia di Lecco, in collaborazione con l’associazione Le Nostre Radici di Indovero di Casargo e con il Centro Ricerca e Promozione Musicale di Lecco. L’obiettivo è coniugare paesaggio, cultura e identità locale in un percorso di promozione del territorio improntato a un turismo sostenibile, attento e autentico.

Anche quest’anno il programma prevede due itinerari. Il percorso trekking, dedicato agli escursionisti, partirà dal parcheggio del Parco delle Chiuse di Casargo con due partenze, alle 9 e alle 9.45. Una navetta gratuita accompagnerà i partecipanti fino all’Alpe Giumello, da cui prenderà avvio l’escursione verso l’antica chiesa di Sant’Ulderico, dove è prevista l’esibizione della Corale Bilacus. Al termine sarà possibile sostare nei pressi della panchina gigante per il pranzo al sacco oppure nei rifugi convenzionati della zona.

Nel pomeriggio, alle 14.30, inizierà la discesa attraverso l’Alpeggio Monte Basso, con una sosta facoltativa al Rifugio Alpino Monte Basso e la possibilità di partecipare all’osservazione del Sole curata dagli Astrofili Valsassina. Il cammino proseguirà fino a Narro, dove il pubblico potrà assistere al concerto del Trio O’Carolan, formazione specializzata nella tradizione musicale scozzese e irlandese. La giornata si concluderà alla Vigna di Indovero, affacciata sulla Grigna, con un momento conviviale accompagnato da musica e rinfresco. Dalle 18.30 saranno disponibili le navette per il rientro al Parco delle Chiuse.

Per chi preferisce un itinerario più semplice è previsto un secondo percorso, con partenza alle 14 dal Parco delle Chiuse. I partecipanti raggiungeranno in navetta Monte Basso per poi percorrere in discesa il tratto finale comune all’itinerario escursionistico.

La partecipazione all’evento è gratuita ed è consigliata la prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite cercando “Le voci delle Alpi 2026”.

“L’iniziativa “Le voci delle Alpi” – commentano la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, e la consigliera provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Silvia Bosio – rappresenta un esempio concreto di come cultura, tradizioni, ambiente e promozione del territorio possano dialogare tra loro, creando opportunità di crescita e di attrattività per le nostre comunità. La Provincia di Lecco sostiene con convinzione questa iniziativa perché valorizza le eccellenze dell’Alta Valsassina e promuove una fruizione consapevole e sostenibile della montagna, coinvolgendo residenti, associazioni e visitatori in un’esperienza autentica e di qualità”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Casargo, Antonio Leonardo Pasquini: “Siamo orgogliosi di ospitare un evento che negli anni è diventato un appuntamento atteso e apprezzato. ‘Le voci delle Alpi’ racconta l’identità del nostro territorio attraverso la musica, i sentieri, le tradizioni e i sapori locali. Ringrazio tutti coloro che collaborano all’organizzazione e invito cittadini e turisti a partecipare a questa giornata speciale, pensata per far conoscere e vivere i luoghi più suggestivi del nostro comune”.

Per Giuseppina Chiodi, presidente dell’associazione Le Nostre Radici, “l’evento è stato accolto con entusiasmo dalla nostra associazione perché, da un lato, realizza gli obiettivi statutari legati alla valorizzazione del territorio e, dall’altro, ha saputo motivare e coinvolgere fasce diverse della popolazione, compresi molti giovani”.