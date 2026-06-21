Lecco. A Chiuso visita al museo e concerto per i 15 anni della beatificazione del Beato Serafino Morazzone

Sabato 27 giugno visita guidata al museo alle 20 e alle 20.30 il concerto “…Alla corte di Versailles” nella chiesa di Santa Maria Assunta

Protagonista del concerto sarà l’Ensemble Labirinto Armonico, fondato dal violinista Pierluigi Mencattini

LECCO – Un concerto di musica antica e una visita guidata al museo dedicato al Beato Serafino Morazzone per ricordare il quindicesimo anniversario della sua beatificazione. L’iniziativa è in programma sabato 27 giugno a Chiuso ed è promossa dalla parrocchia di Santa Maria Assunta e dagli Amici del Beato Serafino Morazzone in collaborazione con l’associazione Mikrokosmos.

La serata prenderà il via alle 20 con una visita guidata al museo del Beato Serafino, con partenza dal piazzale della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, da non confondere con la piccola chiesa dedicata al Beato. Organizzata dall’associazione Amici del Beato Serafino, la visita sarà a ingresso libero e sarà possibile sostenere l’attività dell’associazione con un’offerta libera.

Alle 20.30 la chiesa parrocchiale ospiterà invece il concerto di musica antica “…Alla corte di Versailles”, anch’esso a ingresso libero. Protagonista sarà l’Ensemble Labirinto Armonico, fondato dal violinista Pierluigi Mencattini e attivo con numerosi concerti in Italia e all’estero, oltre a registrazioni e incisioni discografiche. I componenti dell’ensemble collaborano e hanno collaborato con importanti interpreti e complessi del panorama internazionale della musica antica.

Sul palco saliranno Pierluigi Mencattini e Federico D’Orazio al violino barocco e Stefania Di Giuseppe al clavicembalo. Il programma della serata comprenderà composizioni di Jean-Marie Leclair e Michel Corrette, con l’esecuzione delle Sonate n.1, n.2, n.3 e n.4 dell’opera IV del compositore francese e del brano “Carillon” per clavicembalo solo.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per i quindici anni dalla beatificazione di don Serafino Morazzone, avvenuta il 26 giugno 2011 sul sagrato del Duomo di Milano durante una cerimonia presieduta dal cardinale arcivescovo Dionigi Tettamanzi. Figura molto cara ai fedeli di Chiuso e amico di Alessandro Manzoni, don Serafino visse per 49 anni nella canonica del quartiere lecchese, divenuta uno dei luoghi manzoniani più significativi. Nella prima edizione del romanzo, infatti, lo scrittore lo citò espressamente, ambientando proprio nella sua casa il celebre episodio della conversione dell’Innominato.

Il museo dedicato al Beato custodisce testimonianze della sua vita, del rapporto con Manzoni e della devozione sviluppatasi nel tempo attorno alla figura del sacerdote, considerato già in vita un curato santo dai suoi parrocchiani.

Fondata a Lecco nel 1992, Mikrokosmos è un’associazione di promozione sociale nata con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale sul territorio, creando occasioni di incontro e condivisione tra musicisti e pubblico in contesti artistici e paesaggistici di particolare valore.