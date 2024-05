Lecco. A Palazzo del Commercio esposte le opere di Gabriella Lomboni

La mostra di acquarelli, inaugurata lunedì scorso, sarà visitabile fino a venerdì 31 maggio

LECCO – Resteranno in mostra fino al prossimo 31 maggio le opere realizzate da Gabriella Lomboni esposte nella sede di Confcommercio Lecco da lunedì scorso. Una personale in cui l’artista propone una selezione di acquarelli che mette in mostra “una grande leggerezza e immediatezza espressiva” e che denota “una costante e calibrata scelta di colori e tonalità, talvolta, con stesure di trasparenti e delicate velature che conferiscono notevole bellezza al linguaggio formale e alla pregnante dimensione estetica”.

Gabriella Lomboni vive e lavora a Sotto Il Monte (BG). Dopo avere frequentato svariati corsi d’arte in età giovanile, ha iniziato a dedicarsi all’arte pittorica sperimentando diverse tecniche applicative, fino a specializzarsi nella “pittura ad acquerello”, una tecnica che implica buona padronanza strumentale, abilità e adeguata esperienza.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 31 maggio nella hall di Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) in piazza Garibaldi 4 a Lecco, negli orari di apertura al pubblico di Confcommercio Lecco: dal lunedì al venerdì alla mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 (venerdì chiusura anticipata alle ore 16.30).