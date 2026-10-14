Lecco, AIDO festeggia 50 anni con un concerto della Banda Manzoni

Un concerto per ripercorrere la storia dell’associazione e rinnovare il messaggio di solidarietà, altruismo e speranza legato alla donazione

Venerdì 23 ottobre alle 21 all’Auditorium Casa dell’Economia

LECCO – Musica e solidarietà per celebrare mezzo secolo di attività dedicata alla cultura del dono. AIDO Comunale Lecco festeggia il 50° anniversario dalla fondazione con un concerto della Banda A. Manzoni di Lecco, in programma venerdì 23 ottobre, alle 21, all’Auditorium Casa dell’Economia di via Tonale 28/30. L’ingresso sarà libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per ripercorrere idealmente cinquant’anni di impegno nella sensibilizzazione e nella promozione della solidarietà, valori che accompagnano l’attività dell’associazione. Per celebrare questo traguardo, la musica diventerà il filo conduttore di una serata che unisce la tradizione musicale del territorio al messaggio di altruismo e speranza legato alla donazione.

Il cinquantesimo anniversario non è soltanto un momento per ricordare il percorso compiuto, ma anche un’opportunità per guardare al futuro e proseguire nell’opera di diffusione della cultura del dono. Al centro dell’impegno di AIDO c’è la consapevolezza che una scelta di generosità possa offrire nuove possibilità di vita e speranza a chi ne ha bisogno.

Attraverso il concerto, AIDO Comunale Lecco intende condividere con la comunità la soddisfazione per questo importante anniversario, celebrando una storia costruita nel tempo grazie alla partecipazione e all’attenzione verso gli altri.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla serata di venerdì 23 ottobre, alle 21, presso l’Auditorium Casa dell’Economia di Lecco. L’ingresso è gratuito.