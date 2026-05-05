Lecco, al Sociale “Star Wars tra musica e scienza” con l’Orchestra Sinfonica di Milano e Luca Perri

Il 9 maggio alle 20.30 un viaggio tra le celebri musiche di John Williams e i misteri della fantascienza

Sul palco orchestra diretta da Jacopo Brusa e il racconto dell’astrofisico Luca Perri tra scienza e immaginazione

LECCO – Musica sinfonica e divulgazione scientifica si incontrano sul palco del Teatro della Società. Sabato 9 maggio alle 20.30 l’Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal maestro Jacopo Brusa, sarà protagonista dello spettacolo “Star Wars tra musica e scienza”, con la partecipazione dell’astrofisico e divulgatore Luca Perri.

L’appuntamento propone un viaggio tra le celebri colonne sonore della saga di “Star Wars” e le domande scientifiche che da sempre accompagnano l’immaginario della fantascienza. A partire dal film del 1977, che ha portato il pubblico alla scoperta di una galassia lontana fatta di pianeti, tecnologie e misteriose forze, lo spettacolo si interroga su quanto di reale ci sia dietro questi scenari.

È possibile costruire una spada laser? Si può viaggiare nell’iperspazio? E quanto la scienza si lascia ispirare dalla fantasia? A guidare il pubblico tra questi interrogativi sarà Luca Perri, che accompagnerà il racconto intrecciando spiegazioni scientifiche e suggestioni narrative.

A fare da filo conduttore saranno le musiche di John Williams, entrate nell’immaginario collettivo, eseguite dal vivo dall’Orchestra Sinfonica di Milano. In programma brani iconici come “Main Title”, “Leia’s Theme”, “The Imperial March”, “Duel of the Fates” e “Throne Room & End Title”.

Lo spettacolo si presenta come un’esperienza che unisce grande musica e divulgazione, muovendosi al confine tra scienza e fantasia e offrendo al pubblico una lettura originale di uno dei mondi più celebri del cinema.

Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito del Teatro della Società di Lecco.