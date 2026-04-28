Lecco: al Teatro della Società in scena “Lisistrata” tra guerra e attualità

Il capolavoro di Aristofane arriva a Lecco in una versione contemporanea prodotta da INDA e Teatro Carcano

Appuntamento mercoledì 29 aprile alle 21

LECCO – La grande commedia greca torna protagonista sul palco del Teatro della Società di Lecco. Il 29 aprile alle 21 andrà in scena Lisistrata, uno dei testi più celebri e provocatori di Aristofane, proposto in una versione contemporanea con la regia di Serena Sinigaglia e l’interpretazione, tra gli altri, di Lella Costa.

Lo spettacolo, prodotto da INDA – Istituto Nazionale del Dramma Antico e Teatro Carcano, porta in scena una rilettura ironica e attuale del testo classico, mantenendo intatto il suo nucleo originario: la riflessione sulla guerra e sulle sue conseguenze.

La vicenda è ambientata in una Grecia dilaniata da un conflitto interminabile. Atene è svuotata degli uomini, impegnati in battaglia, mentre la politica appare incapace di trovare soluzioni. In questo scenario emerge Lisistrata, figura carismatica e determinata, che guida una forma di protesta radicale: uno sciopero del sesso da parte delle donne per costringere gli uomini a fermare la guerra.

Quella che nasce come intuizione comica si trasforma in una riflessione più ampia sull’assurdità dei conflitti e sulle loro conseguenze sociali e umane.

Nella versione diretta da Sinigaglia, Lisistrata assume anche i tratti di un’eroina tragica, simbolo di una coscienza collettiva che si oppone alla violenza. La regia intreccia comicità e tensione civile, restituendo un testo che, a distanza di oltre duemila anni, mantiene una forte attualità.

Lo spettacolo si interroga su una domanda centrale: è possibile immaginare un mondo senza guerra?

Accanto a Lella Costa, in scena anche Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi e Irene Serini. Traduzione di Nicola Cadoni, adattamento di Emanuele Aldrovandi e della stessa Sinigaglia.