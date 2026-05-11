Lecco, al via “Design e Sacro”: tre incontri tra estetica, progetto e spiritualità

Il percorso culturale promosso dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario porta in città Iacchetti, Giacon e Codemo per riflettere sul rapporto tra design e sacro

Appuntamenti il 14 maggio, il 27 maggio e l’11 giugno

LECCO – Prende avvio a Lecco il nuovo percorso culturale “Design e Sacro. Il progetto come ricerca estetica e spirituale”, promosso dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario e dall’Associazione Culturale Madonna del Rosario ODV, con il patrocinio della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Il programma prevede tre incontri serali dedicati al rapporto tra design, arte contemporanea e dimensione del sacro, curati da Prashanth Cattaneo, giornalista e curatore di progetti culturali, e Isabella Maggioni, storica dell’arte. Ogni appuntamento sarà introdotto da mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco e presidente dell’associazione promotrice.

“Questo programma nasce innanzitutto da una nostra passione – design e arte contemporanea – che caratterizza quotidianamente il nostro lavoro culturale, formativo e didattico. – presentano l’iniziativa i curatori Prashanth Cattaneo e Isabella Maggioni – Quella del design e Sacro è un’area di ricerca ampia e nota che ha una sua storia, una sua letteratura, i suoi protagonisti. Tuttavia a Lecco, fino ad oggi, non è mai stata avviata una riflessione specifica sul rapporto tra design e Sacro, per queste ragioni abbiamo condiviso con mons. Bortolo Uberti l’idea di dare vita a un primo percorso di riflessione che potesse accostare a questo tema sia neofiti e curiosi, sia gli addetti ai lavori, quindi coloro che si occupano di architettura, design, contemporaneo e soprattutto progetto nella sua declinazione plurale”.

Mons. Bortolo Uberti a sua volta ha condiviso questa proposta con la comunità pastorale Madonna del Rosario e l’Associazione Culturale Madonna del Rosario ODV che l’hanno accolta con entusiasmo anche alla luce della prossima apertura del nuovo Oratorio San Luigi, che sarà un nuovo polo importante per tutta la città di Lecco e per il territorio.

“Sarà sempre luogo di fede attraverso la catechesi, le attività formative per i bambini, i giovani, le famiglie e la cittadinanza – spiega mons. Uberti – ma soprattutto sarà sede di nuove esperienze culturali, civili e sociali che potranno dare una linfa nuova alla vita della Comunità pastorale e della società tutta”.

“In questa prospettiva, questi incontri saranno, a nostro giudizio, di aiuto a tutti per affrontare le sfide del presente,perché – come sottolineano i curatori – il design è parte del Patrimonio Culturale e per queste ragioni non è estraneo alla pratica della Fede. Il design può essere una risorsa per vivere con più consapevolezza e intensità la propria dimensione di fede, è “indispensabile” come scrive Romano Guardini”.

“Nel tempo odierno, in cui il progetto è spesso chiamato a rispondere a esigenze funzionali, di mercato o di esuberanza estetica – sottolineano i curatori – il rapporto tra design e sacro riapre una domanda essenziale: come dare forma a ciò che custodisce senso, memoria, rito e comunità”.

“Questa ricerca – concludono in modo congiunto i curatori e il prevosto – attraversa il nostro programma di incontri, pensato come uno spazio di confronto tra autori, istituzioni e pratiche capaci di interrogare il contemporaneo con profondità”.

Programma

Giovedì 14 Maggio 2026 ore 21.00

“Cruciale. Il progetto di Giulio Iacchetti”

Sala Conferenze, Casa della Carità – Via San Nicolò 9, Lecco

con Giulio Iacchetti, industrial designer, direttore artistico di Abet Laminati e Dnd handles. Compasso d’Oro nel 2011 con Moscardino, posata multiuso biodegradabile disegnata con Matteo Ragni per Pandora Design e nel 2014 con la serie di tombini Sfera, disegnata con Matteo Ragni per Montini.

Mercoledì 27 Maggio 2026 ore 21.00

“Happy Eternity Baby”

La Natività interpretata dal design

Sala Conferenze, Casa della Carità – Via San Nicolò 9, Lecco

con Massimo Giacon, fumettista e illustratore, protagonista del rinnovamento del fumetto italiano, si divide tra le attività di grafico, artista, designer e musicista, è autore di progetti dedicati al presepe per Alessi.

Giovedì 11 Giugno 2026 ore 21.00

“Scuola Beato Angelico. Dal 1921 fucina di artisti e artigiani per il Sacro.”

Salone del nuovo Oratorio San Luigi – Piazza Sagrato 2, Lecco

con Luigi Codemo, Direttore della Fondazione Scuola Beato Angelico di Milano e Direttore responsabile della rivista “Arte Cristiana”.