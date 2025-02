Lecco. Al via la 29esima edizione di “Una città sul palcoscenico”

Il teatro amatoriale torna a Lecco con 8 spettacoli

Uno spettacolo il sabato sera alle 21 e la replica la domenica alle 15.30

LECCO – La rassegna di teatro amatoriale “Una città sul palcoscenico”, organizzata dall’Associazione “Il Cenacolo Francescano” e giunta alla sua 29esima edizione, prenderà il via sabato 15 febbraio. Dopo ben 29 stagioni, gli organizzatori e le “storiche” compagnie della città hanno deciso ancora una volta di offrire al pubblico lecchese questa opportunità di divertimento e cultura.

In questi 29 anni, alcune compagnie si sono sciolte, altre si sono ricomposte, e accanto alle 5 fondatrici della rassegna, si sono unite 3 nuove compagnie del territorio: quelle di Malgrate, Civate e Sala di Calolzio.

La formula è rimasta invariata. Uno spettacolo il sabato sera alle 21 e la replica la domenica alle 15.30. Una scelta che ha dimostrato il suo successo, con un incremento delle presenze nella scorsa stagione, a testimonianza dell’interesse continuo per il teatro amatoriale.

Da sabato 15 febbraio fino a domenica 10 maggio, otto compagnie si alterneranno sul palcoscenico del Cenacolo, con l’obiettivo di divertire, intrattenere e coinvolgere il pubblico. La rassegna avrà inizio con la Compagnia Teatrale Namastè di Germanedo, che sabato 15 febbraio e domenica 16 presenterà “Quattro dopo mezzanotte” di Marco Ongania, che firma anche la regia dello spettacolo.

I biglietti e gli abbonamenti per tutti e 8 gli spettacoli sono in vendita presso la biglietteria del teatro, ogni mercoledì dalle 15 alle 17:30 e il giorno dello spettacolo a partire dalle 20 per gli spettacoli del sabato e dalle 14:30 per quelli della domenica.

Inoltre, sia l’abbonamento che i biglietti singoli possono essere acquistati sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it, dove sono disponibili anche le descrizioni dei singoli spettacoli e tutte le informazioni relative alle attività del Cenacolo Francescano.

Il costo del biglietto singolo è di 10 euro per lo spettacolo del sabato e di 8 euro per quello della domenica. L’abbonamento per gli spettacoli del sabato ha un prezzo di 60 euro, mentre quello per la domenica costa 45 euro.

PROGRAMMA-RASSEGNA