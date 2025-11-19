Lecco. Al via la rassegna “Punti di vista: storie, stili e narrazioni di scrittrici lariane”

Otto biblioteche del lecchese ospitano scrittrici locali per raccontare luoghi, storie e identità del territorio

La rassegna prende il via domenica 23 novembre

LECCO – “Punti di vista: stili e narrazioni di otto scrittrici lariane” è un percorso culturale promosso dal Sistema bibliotecario del territorio lecchese, dedicato a valorizzare le autrici che, attraverso le loro opere, raccontano con sensibilità e profondità i luoghi, le relazioni e le storie che contribuiscono a definire l’identità del territorio lariano.

La rassegna prende il via domenica 23 novembre, coinvolgendo otto biblioteche del sistema bibliotecario: Barzago, Barzio, Barzanò, Ello, Lecco, Oggiono, Olginate e Sirone. Proseguirà poi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 con un ricco calendario di incontri che vedrà la partecipazione di alcune tra le voci più significative della narrativa contemporanea locale, tra cui Michela Martignoni, Nicoletta Sipos, Paola Varalli, Silvia Montemurro, Rosa Teruzzi, Anna Danielon, Lucia Valcepina e Maria Novella Viganò.

L’iniziativa fa parte del progetto “Relazioni”, promosso dal Sistema bibliotecario del territorio lecchese con il sostegno di Acinque, che propone percorsi culturali volti a favorire il dialogo, la costruzione di legami e la valorizzazione delle storie e delle identità del territorio.

La rassegna si propone, infatti, di rafforzare il ruolo delle biblioteche come spazi di incontro e partecipazione, in grado di favorire connessioni e creare nuove opportunità di dialogo con le autrici e tra i lettori.

Il calendario dettagliato degli appuntamenti, ad ingresso libero, è disponibile sul sito lecco.biblioteche.it.