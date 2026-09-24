Lecco. Alla scoperta dell’I King: tornano in biblioteca gli incontri con Giovanni Maraboli

Gli appuntamenti si terranno ogni sabato dal 3 ottobre al 28 novembre, dalle 9.30 alle 11.30, nella sede della biblioteca in via Bovara 58. La partecipazione è gratuita e, per favorire il confronto e il coinvolgimento diretto durante gli incontri, sarà riservata a un massimo di 10 persone.

Il percorso permetterà ai partecipanti di approfondire significato, simbolismo e attualità dell’I King, considerato uno dei primi testi classici della filosofia orientale, attraverso l’esperienza e il punto di vista di Maraboli. Il suo percorso di studio è legato all’incontro con Otto Lanz, del quale è diventato allievo, proseguendo l’attività di ricerca e interpretazione dell’antico testo.

“Il ciclo dedicato all’I King, che ha già riscosso grande attenzione e partecipazione nella sua precedente edizione, ci accompagna alla scoperta di un testo fondamentale della tradizione cinese, che rappresenta un ponte tra la riflessione occidentale e la saggezza orientale – commenta l’assessore alla Cultura Cinzia Bettega -. Grazie a questa proposta, ancora una volta la biblioteca si conferma uno spazio aperto al confronto e al dialogo, nonché in grado di offrire anche percorsi di approfondimento originali e poco consueti, e arricchendo l’offerta culturale cittadina”.

Le iscrizioni apriranno giovedì 24 settembre e proseguiranno fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare sarà necessario compilare il modulo di iscrizione. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a biblioteca@comune.lecco.it o chiamare il numero 0341 481122.