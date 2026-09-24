Lecco. Alla scoperta dell’I King: tornano in biblioteca gli incontri con Giovanni Maraboli

Gli appuntamenti si terranno ogni sabato dal 3 ottobre al 28 novembre, dalle 9.30 alle 11.30
Cinzia Bettega: “La biblioteca si conferma uno spazio aperto al confronto e al dialogo”
LECCO – Riparte dopo la pausa estiva il viaggio alla scoperta dell’I King, l’antico “Libro dei Mutamenti” della tradizione cinese. La Biblioteca civica “Uberto Pozzoli” di Lecco torna a ospitare il ciclo di incontri con Giovanni Maraboli, giornalista, scrittore e studioso che si dedica alla ricerca e all’interpretazione del testo.
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