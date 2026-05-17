Lecco, all’Orsa Maggiore una serata tra letteratura e solidarietà con “Vita in prestito”

Grande partecipazione alla serata dedicata al libro del dottor Barlassina

Spazio anche all’impegno di Auser Lecco e al progetto di teleassistenza per gli anziani

LECCO – Cultura, testimonianza personale e solidarietà si sono intrecciate nella serata che si è svolta venerdì 15 maggio, nella suggestiva cornice dell’Orsa Maggiore, affacciata sul lago di Lecco, alla presenza di un folto pubblico e di diverse autorità locali.

Protagonista dell’incontro è stato il libro “Vita in prestito”, opera scritta e prodotta dal dottor Barlassina, patron di Reale Mutua, che attraverso le pagine del volume ha ripercorso aspetti della propria storia personale offrendo al pubblico uno sguardo intimo e inedito sul proprio percorso umano e professionale.

Ad aprire la serata è stata Simona Sanna, direttrice della Biblioteca Civica “Umberto Pozzoli”, che ha introdotto l’autore sottolineando il valore culturale dell’opera e il significato della produzione editoriale nel contesto del territorio lecchese.

L’evento ha però dedicato ampio spazio anche all’impegno sociale. Su invito dello stesso dottor Barlassina, è intervenuta Auser Lecco, che ha presentato al pubblico il progetto di Teleassistenza Presidiata, servizio attivo nella sede cittadina e rivolto al sostegno delle persone anziane e dei loro caregiver.

A illustrare le finalità del progetto è stata Grazia Mareghello, coordinatrice dell’iniziativa: “La teleassistenza non è solo tecnologia, ma vicinanza umana. Monitoriamo e presidiamo le fragilità per far sentire i nostri anziani meno soli e dare un supporto concreto a chi se ne prende cura ogni giorno”.

Particolarmente significativo anche il gesto annunciato nel corso della serata dal dottor Barlassina, che ha confermato la volontà di devolvere ad Auser Leucum il doppio del ricavato dell’evento. Una donazione che consentirà all’associazione di garantire continuità ai servizi già attivi e di rafforzare ulteriormente il sostegno concreto offerto agli anziani del territorio.