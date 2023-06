Lecco. ‘Anime d’Inchiostro’ aprirà il finale di ‘Ma che film la vita!’

Il corto, per la prima volta visibile al pubblico lecchese, ad anticipare l’ultimo titolo del cineforum ‘Air’

Entrambi saranno proiettati in Piazza Garibaldi domani sera, martedì 27 giugno

LECCO – Sta per concludersi il cineforum ‘Ma che film la vita!‘, organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco. Per l’occasione sarà riservata una sorpresa agli spettatori: spazio sarà dato domani sera, martedì 27 giugno, per la visione di ‘Anime d’inchiostro’, bellissimo cortometraggio diretto da Diego De Angelis e prodotto da Assocultura Confcommercio Lecco.

Realizzato per l’edizione 2022 del Festival Leggermente in collaborazione con ‘La Nostra Famiglia’ e il sostegno di Novatex, in questi mesi ha raccolto consensi e ricevuto premi in numerosi Festival e per la prima volta verrà mostrato al pubblico lecchese, dopo l’anteprima del maggio dello scorso anno tenutasi nell’auditorium dell’associazione di Bosisio Parini.

Scritto a quattro mani da Federica Panzeri (lecchese, coreografa e ballerina professionista ad ‘Amici’) e Diego De Angelis (grafico televisivo per programmi come ‘Amici’ o ‘Tu si que vales’), che ha come detto curato anche la regia, il corto è interpretato dalla piccola Elisa Lodigiani con l’assistenza tecnica in regia di Elisabetta Arcoini. L’idea che sta alla base di ‘Anime d’inchiostro’ è semplice, ma accattivante: una bimba ospite de ‘La Nostra Famiglia’ sta scrivendo una storia di draghi e cavalieri e lentamente lo spazio intorno a lei si popola di creature magiche e si trasforma nei prati di ‘Bosillandia”’ Per raccontare l’idea che sta alla base del progetto interverrà la presidente dell’associazione ‘La Nostra Famiglia’, Luisa Minoli.

Dopo la proiezione con inizio alle 21.30, la serata proseguirà come già annunciato con la visione di ‘Air – La storia del grande salto’, diretto e interpretato da Ben Affleck (nel cast anche Matt Damon e Viola Davis), che sarà introdotto dal critico Gian Luca Pisacane e dal prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, don Davide Milani. Il film racconta la storia del venditore di scarpe Sonny Vaccaro e del suo accordo per ‘ingaggiare’ come testimonial di Nike l’allora esordiente giovane promessa Michael Jordan.

I biglietti dei film sono acquistabili (prezzo 5 euro) direttamente alla cassa allestita in piazza Garibaldi oppure on line in prevendita su www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più). In caso di pioggia le proiezioni saranno spostate al Cinema Nuovo Aquilone: aggiornamento in tempo reale sempre sul sito. Se a spettacolo iniziato le condizioni meteo obbligheranno alla sospensione della proiezione il biglietto non potrà essere rimborsato. Per informazioni: 03411918022; email info@aquilonelecco.it.

Il cineforum ‘Ma che film la vita!’ è organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario, la Fondazione Ente dello Spettacolo e Ltm (media partner Giornale di Lecco-Gruppo Netweek e UnicaTv).

LOCANDINA ‘ANIME D’INCHIOSTRO’