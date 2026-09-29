Lecco Città dei Promessi Sposi 2026: al via il festival dedicato a Manzoni

Dal 2 al 4 ottobre Villa Manzoni sarà il cuore della manifestazione

L’edizione 2026 si apre venerdì 2 ottobre alle 17 con la conferenza di Matilde Tortora

LECCO – Dopo due anni di festival diffuso, Lecco Città dei Promessi Sposi torna con un’edizione che mette al centro le parole di Alessandro Manzoni e il loro rapporto con il presente. Il festival, promosso dal Comune di Lecco, attraverso il Si.M.U.L, con il contributo di Regione Lombardia, il sostegno di Acinque Energia e il supporto e la collaborazione di numerosi partner territoriali, prenderà il via venerdì 2 ottobre alle 17 a Villa Manzoni.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Guerra, Giustizia e Libertà: le parole di Manzoni”. Un filo conduttore che accompagnerà un programma fatto di eventi e incontri e che punta a mettere in relazione passato e presente, memoria e innovazione, tradizione letteraria e nuove forme di linguaggio.

L’apertura sarà affidata al momento istituzionale, al quale seguirà la conferenza “Cinema Manzoni: Le versioni de I promessi Sposi nella settima arte e nelle serie televisive”, condotta dalla storica del cinema Matilde Tortora. Alla serata inaugurale interverranno il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Lecco Cinzia Bettega e il direttore artistico del festival Mauro Rossetto.

La conferenza sarà anche l’occasione per presentare una donazione destinata ad arricchire le collezioni manzoniane del Si.M.U.L.. Matilde Tortora ha infatti donato al Comune di Lecco una collezione di cartoline d’epoca con immagini della prima versione cinematografica del capolavoro manzoniano, la cui pellicola è andata perduta. I reperti saranno destinati alle collezioni del museo, anche in vista del nuovo progetto espositivo del Museo Manzoniano, e resteranno esposti per un mese nella cappella di Villa Manzoni. La mostra sarà inaugurata al termine della conferenza.

La prima giornata proseguirà alle 21 nell’auditorium di Officina Badoni con il concerto “Il mondo dei salotti”, dedicato all’atmosfera dei circoli risorgimentali nei quali maturavano le idee di rinnovamento della cultura italiana e di costruzione del nuovo Stato.

Sabato 3 ottobre il programma si sposterà alle 10 a Pescarenico, dove tornerà, in una nuova versione, la tradizionale lettura en plein air “La voce dell’Adda”. L’appuntamento sarà accompagnato da una visita guidata del borgo di Padre Cristoforo, curata da una guida turistica professionista, e si concluderà con un aperitivo offerto da Soqquadro.

Nel pomeriggio, da Villa Manzoni, partirà una seconda visita guidata tematica dedicata ai luoghi manzoniani, “Lecco avamposto militare, dai Goti agli Spagnoli”.

Alle 18, nelle scuderie di Villa Manzoni, tornerà quindi uno degli appuntamenti del festival, il salotto letterario “Locanda Manzoni”. Il direttore artistico Mauro Rossetto dialogherà con la filologa Paola Italia, dell’Università di Bologna, e il filosofo Massimo Ferrari, dell’Università di Torino. Gli spunti del confronto saranno accompagnati dalle letture degli attori Tommaso Massimo Rotella e Maria Alessandra Rizzone.

A fare da intermezzo sarà una cena manzoniana, curata dallo chef Danilo Salerno, vincitore per due anni consecutivi del concorso per il “miglior risotto” tra i cuochi italiani con la sua interpretazione del classico risotto allo zafferano milanese.

La giornata di domenica 4 ottobre si aprirà alle 11 a Villa Manzoni con “Promessi Sposi young”, iniziativa realizzata con il sostegno di Dozio System Lecco e dedicata alla ricerca di nuovi metodi e linguaggi per avvicinare il pubblico giovanile alle opere e al pensiero di Manzoni e al patrimonio culturale diffuso.

A discuterne saranno Simone Terreni, imprenditore digitale, blogger letterario e direttore del Festival Dantesco di Firenze; Teresa Agovino, studiosa e docente universitaria, autrice di A Milano con Alessandro Manzoni – inseguendo un uomo inquieto; e Aurora Muraca, giovane studiosa di Museologia. L’incontro, riconosciuto come attività di aggiornamento per gli insegnanti partecipanti, sarà introdotto da Adamo Castelnuovo, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco.

A seguire sarà proposta una nuova versione della visita guidata emozionale del Museo Manzoniano, realizzata in collaborazione con il direttore e i docenti di musica contemporanea del civico istituto musicale “Giuseppe Zelioli” di Lecco, che accompagneranno anche l’aperitivo finale offerto dallo sponsor.

Alle 16, sempre a Villa Manzoni, sarà invece il momento del tradizionale “Tea Time in Villa”, con l’incontro “La meraviglia e lo stupore: il Lario lecchese nell’arte e nei diari dei viaggiatori dell’Ottocento”. Gli studiosi Marco Leoni e Pietro Dettamanti saranno coordinati da Cinzia Bettega. L’appuntamento sarà accompagnato dalla pasticceria realizzata dai ragazzi di Diversamente Catering di Aosta, confermando anche per questa edizione l’attenzione del festival alla tematica dell’inclusione attraverso progetti professionali rivolti a ragazzi con disabilità.

A chiudere il fine settimana sarà “Museoemozione”, un’esperienza pensata per coinvolgere i partecipanti negli spazi della villa e del Museo Manzoniano. Gli interventi musicali, coordinati da Giorgio Costa, Patrick Mittiga e Gianluca Cesana e distribuiti nei diversi ambienti della villa, si uniranno alle rievocazioni dello scrittore e giornalista Bruno Gambarotta, con l’obiettivo di far rivivere la vita nella villa al tempo dei Manzoni e degli Scola.

Il festival proseguirà quindi con il “Fuorifestival”, che estenderà il calendario degli appuntamenti fino a novembre.

Le mattine di martedì 6 e mercoledì 7 ottobre saranno dedicate ai laboratori didattici per gli studenti a Villa Manzoni. Venerdì 9 ottobre, alle 20, alla Taverna Ai Poggi, Mauro Rossetto e Giorgio Cortella presenteranno il libro Il menù dei Promessi Sposi, seguito dal banchetto teatrale “Cena Manzoniana”.

Sabato 10 ottobre, alle 17 nella sala Don Ticozzi, si terrà la cerimonia di conferimento del Premio al Romanzo storico della 22ª edizione del premio letterario internazionale “A. Manzoni – Città di Lecco”, a cura di 50&Più Confcommercio Lecco.

Domenica 11 ottobre, alle 10, sarà invece la volta della 53ª Camminata Manzoniana, a cura di LTM.

Il programma continuerà domenica 18 ottobre con “Accessori, moda e costume 1880/1910: l’eco della belle époque”, esposizione di abiti e accessori organizzata dall’Associazione Bovara nel 170° anniversario della prima de I Promessi Sposi di Amilcare Ponchielli.

L’ultimo appuntamento è fissato per sabato 7 novembre alle 21, con la cerimonia di conferimento del Premio alla carriera della 22ª edizione del premio letterario internazionale “A. Manzoni – Città di Lecco”, a cura di 50&Più Confcommercio Lecco.