“Lecco Città dei Promessi Sposi”, al via gli appuntamenti del Fuori Festival!

Attività per le scuole, cena e camminata manzoniana, l’evento a Villa Ponchielli

Gran finale con il Premio Letterario Alessandro Manzoni

LECCO – Dopo il grande riscontro di pubblico ottenuto nel fine settimana – con il tutto esaurito agli eventi in calendario che hanno totalizzato oltre 600 partecipanti e decine di persone in lista di attesa – “Lecco Città dei Promessi Sposi” prosegue ora con gli appuntamenti “Fuori Festival”, proponendo ulteriori iniziative per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta di Alessandro Manzoni e del suo capolavoro.

“Il festival Lecco Città dei Promessi Sposi ci ha regalato giorni intensi fatti di appuntamenti di alto livello, partecipati e apprezzati – sottolinea l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Lecco Cinzia Bettega -. Con il Fuori Festival vogliamo prolungare questa esperienza, offrendo nuove occasioni di incontro, approfondimento e scoperta. Le iniziative in programma coinvolgono pubblici diversi e valorizzano ancora una volta, attraverso linguaggi e proposte differenti, il patrimonio culturale legato ad Alessandro Manzoni e ai luoghi che hanno ispirato il suo capolavoro”.

Il fuori festival ha già preso il via martedì con le attività dedicate alle scuole. Villa Manzoni ha ospitato il laboratorio didattico “Semi di libertà” rivolto alle scuole primarie di primo grado, mentre oggi – mercoledì – sarà la volta de “La Villa degli enigmi”, destinata alle scuole primarie di secondo grado. Entrambe le iniziative, curate da Federica Turra e Veronica Nania, hanno previsto due turni con partecipazione gratuita su prenotazione.

Venerdì 9 ottobre la proposta culturale si intreccerà con la tradizione gastronomica grazie alla presentazione del volume “Il menù dei Promessi Sposi”, in programma alle ore 19.30 alla Taverna ai Poggi con Mauro Rossetto, curatore del libro, e Giorgio Cortella, editore. A seguire, la serata proseguirà con la suggestiva “Cena Manzoniana”, che offrirà ai partecipanti un viaggio tra sapori, racconti e atmosfere ispirate al capolavoro manzoniano con momenti di teatrali a cura di Luca Radaelli.

Sabato 10 ottobre, alle ore 17 in sala Don Ticozzi, spazio alla 22° edizione del Premio Letterario Internazionale “Alessandro Manzoni – Città di Lecco”, con la cerimonia di conferimento del Premio al Romanzo Storico, organizzata da Confcommercio Lecco e 50&Più.

Domenica 11 ottobre tornerà invece uno degli appuntamenti più amati dalla città: la Camminata Manzoniana, giunta alla 53^ edizione e promossa da LTM. La partenza è prevista alle ore 10 dal Centro Meridiana per un percorso che rinnova il legame tra il territorio lecchese e i luoghi del romanzo.

Il calendario proseguirà domenica 18 ottobre con “Accessori, moda e costume 1880/1910: l’eco della Belle Époque”, un’esposizione di abiti e accessori ospitata a Villa Ponchielli, aperta straordinariamente per l’occasione, nel 170° anniversario della prima de “I promessi sposi” di Amilcare Ponchielli. L’iniziativa è curata dall’Associazione Bovara e prevede visite con partenze a gruppi ogni 30 minuti dalle 10.30 alle 16 e partecipazione gratuita su prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/1999027577296?aff=oddtdtcreator

Il programma si concluderà sabato 7 novembre con la cerimonia di conferimento del Premio alla Carriera del Premio Letterario Internazionale “Alessandro Manzoni – Città di Lecco”, in programma alle ore 21 all’Auditorium Casa dell’Economia.

Proseguirà, inoltre, fino al 25 ottobre a Villa Manzoni, la mostra “La prima grande trasposizione del capolavoro manzoniano nel cinema muto” realizzata grazie alla donazione di Matilde Tortora e visitabile a ingresso libero negli orari di apertura del museo.