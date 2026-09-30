“Lecco città dei Promessi sposi”: venerdì prende il via il festival manzoniano

LECCO – Villa Manzoni torna al centro della scena culturale lecchese con l’avvio della nuova edizione del festival manzoniano “Lecco città dei Promessi sposi”. L’apertura è fissata per venerdì 2 ottobre alle 17, dando il via a un fine settimana di appuntamenti che proseguiranno poi, da martedì, con il Fuorifestival.

Dopo l’inaugurazione è prevista una conferenza della storica del cinema Matilde Tortora, seguita dall’apertura, nella cappella dell’Assunta, della mostra legata alla sua donazione.

In serata il programma si sposterà nell’auditorium di Officina Badoni per un concerto affidato a tre artiste internazionali: il soprano lirico Daiane Scales e le pianiste Francesca Rivabene e Chiara Nicora. L’esibizione a quattro mani ricreerà l’atmosfera dei salotti ottocenteschi, arricchita da una narrazione nata dalle ricerche delle due pianiste come musicologhe.

Le iniziative proseguiranno per tutto il weekend fino all’appuntamento di domenica sera a Villa Manzoni con “Museoemozione”. Le parole di Manzoni saranno al centro di un percorso musicale attraverso alcuni spazi della villa, accompagnato dalle narrazioni di Bruno Gambarotta, giornalista, scrittore e conduttore televisivo e radiofonico. L’appuntamento sarà dedicato all’atmosfera della “Vita in villa”, a chi l’ha posseduta e abitata e alle idee.

Concluso il primo fine settimana, il programma continuerà da martedì con il Fuorifestival, che accompagnerà la manifestazione fino al 7 novembre. In calendario sono previsti laboratori didattici, incontri con scrittori e intellettuali, presentazioni di libri e cene teatrali.

Gli appuntamenti sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. È possibile riservare il proprio posto telefonando al 0362 585312, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, oppure scrivendo a segreteria@pmpro.it. Le prenotazioni effettuate via email saranno valide soltanto dopo la conferma. Quando prevista, la quota di partecipazione dovrà essere pagata a Villa Manzoni negli orari di apertura del museo.

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