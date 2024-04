Lecco. Concluso il lungo viaggio de ‘La Sirenetta il musical’

Sold out per tutte le repliche, oltre 5 mila spettatori

Il gruppo teatrale lecchese conferma il suo talento e impegno nel sociale

LECCO – Il lungo viaggio de “La Sirenetta il musical” della Compagnia del Domani è giunto alla sua conclusione lo scorso sabato, 20 aprile, a Lecco. Dopo poco più di un anno dal suo debutto, il gruppo teatrale lecchese ha abbassato il sipario su un progetto che ha visto la luce cinque anni fa. Un percorso interrotto dall’emergenza sanitaria del 2020, ma solo temporaneamente, poiché la determinazione ha spinto il gruppo amatoriale oltre gli ostacoli, continuando il lavoro anche online. Con la ripresa delle attività, la Compagnia del Domani ha riportato in scena lo spettacolo.

Il risultato finale è quello di un musical inedito nel territorio lecchese, con ben 17 repliche (quasi tutte sold out), di cui 12 al Cineteatro Palladium di Lecco e 5 in tournée. Le persone che hanno assistito e applaudito questo gruppo, che fra un mese compie vent’anni, hanno superato le 5 mila presenze.

La Compagnia del Domani si distingue anche per le attività solidali, infatti, il ricavato di tre dei suoi spettacoli è stato donato in beneficenza. Il primo a sostegno dell’emergenza emiliana dello scorso maggio in collaborazione con Croce Rossa e Protezione Civile di Finale Emilia. Il secondo per il lecchese Padre Norberto Pozzi e i suoi progetti in Centrafrica. Ultimo, ma non meno importante, per il progetto scuola calcio Clube De Futebol Inclusivo di Salvador de Bahia in Brasile, per aiutare i bambini delle favelas.

La Compagnia del Domani, però, continua a registrare grandi soddisfazioni. Durante la sua replica del 20 gennaio, è stata ospite presso il Teatro, “Padre Giacomo Martegani” di Cairate, per partecipare al concorso “Sabato al Cine-Teatro“, vincendo due importanti premi: migliori costumi e miglior attrice per Paola Miduri grazie alla sua interpretazione della strega del mare, Ursula. Oltre alle vittorie non sono mancate anche importanti candidature: Lucrezia Tentori miglior giovane talento nel ruolo della sognatrice, Ariel; Mariarosaria Contino candidata come miglior caratterista nei panni dello spumeggiante Scuttle e Francesco Panzeri candidato miglior attore nel ruolo del simpatico e un po’ matto cuoco, Louis.

Tante, quindi, le soddisfazioni e riconoscimenti che questa compagnia teatrale di Lecco ha ricevuto grazie a La Sirenetta il musical.