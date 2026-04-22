2° Festival della Comicità: campagna abbonamenti aperta fino al 15 maggio

Successivamente si aprirà la vendita dei singoli biglietti/spettacolo

Da ottobre torna la rassegna di sei spettacoli organizzata da NonSoloTurismo Aps e Telethon Lecco

LECCO – Dopo il grande successo della passata stagione ecco a proporre la nuova programmazione presso il teatro Cenacolo Francescano di Lecco. L’associazione NonSoloTurismo Aps, unitamente alla collaborazione di Telethon Lecco, crede fortemente che il teatro possa essere un punto di riferimento importante di aggregazione: “Siamo anche certi che passare due ore in allegria possa essere anche una buona medicina per una quotidianità che è diventata sempre più stressante”.

Il 2° Festival della Comicità è formato da sei spettacoli in scena nel periodo ottobre aprile (dicembre escluso). Si parte venerdì 16 ottobre con Antonio Ornano e lo spettacolo In grato, a seguire Venerdì 20 novembre Angelo Pisani con Abemus papà, poi venerdì 22 gennaio Debora Villa porterà in scena il nuovo spettacolo Comedybed, venerdì 5 febbraio sarà la volta di Valeria Graci con lo spettacolo “Volevo essere io”, giovedì 5 marzo sarà la volta di Marina Massironi con Ma che razza di Otello, il 2 aprile chiuderà la rassegna Barbara Foria con lo spettacolo Basta un filo di rossetto.

Come nella passata stagione ci sarà sarà possibile acquistare l’abbonamento a tutti e sei gli spettacoli con posto fisso, i posti disponibili per gli abbonamenti sono limitati (sia come numero che come periodo) il 15 maggio verrà chiusa la campagna abbonamenti e si aprirà la vendita dei singoli biglietti/spettacolo. Anche quest’anno la scelta è di non far pagare diritti di prevendita e tutti i posti sono numerati.

E’ possibile acquistate online direttamente nel sito www.nonsoloturismo.net. Per informazioni: 3339363281 oppure 3497837200.