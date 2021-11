70 anni dall’alluvione, Lecco per il Polesine nella “Notte dei Miracoli”

Il 17 novembre un momento istituzionale a Pescarenico

In serata a Palazzo delle Paure un dibattito per approfondire

LECCO – Era il 16 novembre 1951 quando l’allora Sindaco di Lecco, Ugo Bartesaghi, partì alla volta di Cavarzere (VE) insieme a una squadra di pescatori e alle loro barche. Tutto iniziò il 14 novembre, quando una forte alluvione fece straripare il Po, i cui argini erano già compromessi dalla seconda guerra mondiale terminata pochi anni prima. Il fiume in piena inondò i territori circostanti distruggendo interi paesi e immediata fu la richiesta d’aiuto in tutta Italia.

Della notte del 16 novembre è la telefonata di richiesta d’aiuto alla quale Lecco diede immediato seguito partendo con autocarri e barche alla volta di Cavarzere. Il tipico fondo piatto delle barche abituate a navigare nelle acque del lago, si rivelò ideale per un territorio allagato, permettendo di fatto alle imbarcazioni di non incastrarsi tra le macerie nell’intento di salvare beni e vite umane, in quella che fu definita dalla stampa “La Notte dei Miracoli”. Furono giorni difficili, che segnarono la storia di Cavarzere e di Lecco che ancora oggi, dopo 70 anni dall’accaduto, vuole ricordare quell’evento, la generosità dei pescatori e dei lecchesi e la forza di volontà e la prontezza di spirito di Ugo Bartesaghi.

“A 70 anni dalla tragica alluvione del Polesine – sottolineano il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e la vicesindaco, assessore alla Cultura e coesione sociale Simona Piazza – Lecco ricorda la generosità dei suoi concittadini che in quei giorni non esitarono a prestare tempestivi aiuti e soccorsi alle persone in difficoltà. Con gratitudine e riconoscenza organizziamo una giornata dedicata al ricordo della ‘Notte dei Miracoli’ con un momento istituzionale per la commemorazione dei pescatori di Pescarenico insieme alla Protezione Civile e in una serata per tenere vivo il ricordo dell’impegno dei cittadini lecchesi anche nelle nuove generazioni”.

Il Comune di Lecco, con Il Giglio, la Protezione Civile e l’Associazione I Promessi Sposi in Circolo, organizza pertanto per mercoledì 17 novembre una “Giornata per ricordare la Notte dei Miracoli”: in mattinata alle 10 in piazza Era si svolgerà un momento istituzionale e di commemorazione presso il Cippo che a Pescarenico ricorda l’impresa del 1951 e l’inaugurazione del nuovo mezzo della Protezione Civile di Lecco, che a seguire incontrerà cittadini e studenti. in serata, dalle 21, l’appuntamento è a Palazzo delle Paure, in piazza XX Settembre, 22, Lecco, con un momento di racconto e dibattito per approfondire e conoscere gli eventi di quel 16 novembre 1951.

Per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione chiamando il numero di tel. 0341 481124 (da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00) o scrivendo a adulti.biblioteca@comune.lecco.it. L’ingresso è consentito con certificazione verde in corso di validità e mascherina.