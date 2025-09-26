‘Libri liberi’, in Confindustria prende il via la rassegna di ‘letture riflesse’

Primo appuntamento il 6 ottobre con Marcello Foa

Il presidente Campanari: “Qualunque iniziativa che accresce il patrimonio d’offerta culturale accresce anche la nostra libertà di pensiero”

LECCO – ‘Libri liberi, letture riflesse sul Lario’. Questo il titolo della rassegna dedicata al territorio e aperta al pubblico ideata da Confindustria Lecco e Sondrio e che si aprirà il prossimo 6 ottobre.

Primo appuntamento, ospitato presso l’Auditorium Plinio Agostoni, vedrà protagonista Marcello Foa, giornalista, saggista, già presidente Rai, che presenterà il suo libro ‘Il tradimento dei valori e la società del ricatto’ (Edizioni Guerini e Associati, 2026). Con lui dialogherà Alessandra Ghisleri, direttrice Euromedia Research, l’incontro sarà moderato dalla giornalista Nancy Squitieri.

“E’ l’inizio di una rassegna che speriamo sia lunga – ha fatto sapere il presidente di Confindustria Lecco Sondrio Marco Campanari presentando l’iniziativa – l’obiettivo è quello di organizzare un evento a cadenza mensile, al massimo bimestrale, dando spazio a libri di saggistica presentati dai propri autori. Il primo incontro riguarderà un tema interessante e molto attuale, il ricatto, che riguarda sempre più sfere della società: economica, lavorativa, politica, sentimentale. L’obiettivo della rassegna è quello di parlare di più temi possibili per stimolare un confronto, tramite testimonianze diverse. Abbiamo deciso di intitolarla ‘Libri liberi’ perché cultura e libertà formano un binomio indissolubile: qualunque iniziativa che accresce il patrimonio d’offerta culturale accresce anche la nostra libertà di pensiero”.

Sul sito internet www.libriliberi.it saranno a breve disponibili ulteriori dettagli e, a breve, il calendario dei prossimi eventi in programma. Al termine degli incontri gli autori saranno disponibili per il firma copie.