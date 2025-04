A Belledo un concerto per sostenere un progetto in Africa

Un’esibizione pensata per sostenere la costruzione di uno spazio che diventerà una scuola per i bambini di Maaden

Appuntamento mercoledì 9 aprile alle 21

BELLEDO – Le porte del Cineteatro di Belledo si apriranno per una serata speciale, dove il cuore sarà il vero protagonista. L’evento di mercoledì 9 aprile alle 21 non sarà solo un incontro sociale né un semplice concerto, ma un’occasione per riflettere sulla necessità di superare l’individualismo. Gli organizzatori dell’iniziativa affermano: “L’individualismo, che oggi segna le nostre società, troppo concentrate sul benessere personale, alimenta disagi sociali e un senso di disconnessione, facendoci allontanare dal sentimento di appartenenza collettiva”.

“Il desiderio di riscoprire un autentico senso di appagamento, che nasce dall’impegno sociale, è alla base della volontà di un gruppo di cittadini del nostro territorio di diventare attori attivi nell’aiutare la piccola comunità di Maaden, nella regione di Adrar in Mauritania, con un focus particolare sui bambini” spiegano gli organizzatori.

I responsabili dell’iniziativa raccontano l’obiettivo del progetto: “Questo progetto nasce da un viaggio di amici e dal legame profondo che si crea con la comunità locale, spinto dal desiderio di offrire dignità sociale attraverso l’educazione dei bambini in una realtà dove, purtroppo, il benessere non ha ancora intaccato le dinamiche sociali. In Mauritania sono stati compiuti i primi passi, avviando le spese iniziali per la costruzione di uno spazio che diventerà una scuola per i bambini di Maaden. Un progetto che, sebbene modesto rispetto ad altri interventi di volontariato, spesso tanto ambiziosi quanto incerti, rappresenta un passo fondamentale e immensamente significativo per questa piccola comunità”.

“Tornati in Italia, per portare a termine il progetto, si rende necessaria la collaborazione dell’intera comunità. L’iniziativa continua grazie al sostegno di amici e privati, e il traguardo è ormai vicino, anche se ancora qualche passo resta da fare. A questo punto entra in gioco la Stoppani In Musica, grazie a un legame di profonda amicizia tra la sua Presidente e il gruppo di amici e cittadini coinvolti – continuano gli organizzatori – La Stoppani In Musica, da sempre attiva sul territorio nel supportare progetti di valore per la comunità, focalizzati sulla condivisione, l’inclusione e il sostegno sociale, accoglie con entusiasmo la proposta e si impegna attivamente, offrendo il suo contributo musicale“.

L’iniziativa si svolgerà mercoledì 9 aprile alle 21 presso la Sala del Cineteatro di Belledo, dove la “Stoppani In Musica”, insieme a tutti gli amici che stanno contribuendo a raggiungere l’obiettivo, darà vita ad un concerto.