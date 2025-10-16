A Elisabetta Sgarbi il Premio Manzoni alla Carriera 2025

La serata di premiazione si terrà il 28 novembre presso la Camera di Commercio

LECCO – Verrà conferito ad Elisabetta Sgarbi il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni Città di Lecco alla Carriera 2025 organizzato dall’Associazione 50&Più di Confcommercio Lecco. L’annuncio è stato dato oggi, giovedì 16 ottobre, mentre la serata di premiazione si terrà il 28 novembre presso l’Auditorium della Casa dell’Economia.

Editrice, regista e produttrice, Elisabetta Sgarbi è stata definita una vera e propria mecenate. Dopo 25 anni come editor e Direttore Editoriale della casa editrice Bompiani, ha fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, La Nave di Teseo Editore di cui è Direttore Generale e Direttore Editoriale. E’ presidente di Baldini+Castoldi e Oblomov Edizioni e Direttore Responsabile della rivista Linus. Ha ideato, e da 27 anni ne è Direttore Artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana – Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Sport Fumetto e di ‘Linus-Festival del Fumetto’ che giunge quest’anno alla sua 4^ edizione.

Non solo: dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici, presentati nei più importanti festival internazionali del Cinema. Il suo film più recente è “L’Isola degli idealisti”, tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco, prodotto da BiBi Film e Betty Wrong con RaiCinema e distribuito da Fandango, presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2024. Nel 2020 ha fondato la Betty Wrong Edizioni musicali che ha esordito producendo il doppio album degli Extraliscio ‘E’ bello perdersi’, che include il singolo presentato al 71^ Festival di Sanremo, ‘Bianca Luce Nera’.

E’ presidente della Fondazione Elisabetta Sgarbi che promuove la lettura, la diffusione della cultura e della conoscenza dell’arte. Per la sua attività culturale ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui l’Ambrogino D’Oro. E’ membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Paulo Coelho, con sede a Ginevra e, su nomina di Francesco I, della Pontificia Accademia delle Arti e delle Scienze.

La scelta di Elisabetta Sgarbi è stata compiuta dal presidente di 50&Più Confcommercio Lecco Eugenio Milani e dalla Giuria Tecnica guidata da Ermanno Paccagnini.

“Il Premio Manzoni alla Carriera – ha ricordato il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati – viene attribuito ogni anno ad una importante e prestigiosa personalità che ha in modo visibile ‘perseguito e rappresentato ideali di alto impegno culturale e civile’. Lo scorso anno è stato assegnato a Corrado Augias, quest’anno siamo orgogliosi di premiare una donna di valore come Elisabetta Sgarbi, vi aspettiamo numerosi alla serata”.

“Elisabetta Sgarbi – ha aggiunto il presidente di 50&Più Eugenio Milani – è stata definita ‘un obelisco tra edifici a due piani’. Donna brillante e carismatica si è cimentata con successo in diverse attività con il fine di promuovere la cultura in tutte le sue forme: la aspettiamo a Lecco per una serata che siamo certi sarà regalare tanti spunti di riflessione”.

All’annuncio del Premio alla Carriera 2025 erano presenti anche l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza, lo sponsor Acinque rappresentato da Giorgio Cortella e dal professor Stefano Motta, membro della Giuria tecnica: “I talenti non esistono se non c’è qualcuno che li incoraggia, Elisabetta Sgarbi non è sorella di nessuno – ha detto, riferendosi alla parentela con il critico d’arte Vittorio Sgarbi – ma un’imprenditrice di coraggio, una vera e propria mecenate”.

La serata di premiazione come detto si terrà il 28 novembre presso l’Auditorium della Camera di Commercio. Ingresso gratuito con prenotazione sul sito di Leggermente.

Si ricorda invece l’appuntamento con la Finale del Premio al Romanzo Storico, in programma il 25 ottobre alle ore 17 presso la Sala Don Ticozzi (nuova location, necessaria per contenere i già oltre 180 iscritti alla serata): protagonisti i tre finalisti e i loro romanzi, Bambino’ di Marco Balzano, ‘La grande sete’ di Erica Cassano e ‘Di spalle a questo mondo’ di Wanda Marasco.