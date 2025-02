A febbraio “Capolavoro per Lecco” propone nuovi appuntamenti musicali

Due incontri a Palazzo delle Paure

Un viaggio attraverso la musica antica e contemporanea

LECCO – Mentre l’evento espositivo “In grembo la speranza. Da Perugino a Giovanni Antonio di Giordano” continua a riscuotere successo, l’Associazione culturale Madonna del Rosario offre una serie di appuntamenti di approfondimento per il mese di febbraio.

Il primo appuntamento si svolgerà domenica 9 febbraio, alle ore 16.30, presso la Sala conferenze al primo piano del Palazzo delle Paure, con il concerto “L’età d’oro del liuto”. Il protagonista dell’evento sarà il musicista Leopoldo Saracino, che si esibirà con liuto e tiorba, eseguendo brani di Joan Ambrosio (circa 1450 – 1508), Pietro Paolo Borrono (circa 1490 – 1563), Francesco Da Milano (1497 – 1543), Michelangelo Galilei (1575 – 1631), Alessandro Piccinini (1566 – 1638) e Giovanni Girolamo Kapsberger (1580 – 1651).

Dopo aver completato i suoi studi musicali sotto la guida di Ruggero Chiesa al Conservatorio G. Verdi di Milano, dove si è diplomato in chitarra con il massimo dei voti, Leopoldo Saracino si è successivamente perfezionato con David Russell, Oscar Ghiglia, Leo Brouwer e David Tanenbaum.

Ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali. La sua carriera concertistica, iniziata a soli 14 anni, lo ha portato ad esibirsi in Italia, Svizzera, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Estonia, Lituania, Grecia, Canada e Germania. Ha collaborato con il Quartetto Borciani, il Divertimento Ensemble e l’Orchestra del Teatro alla Scala, e ha interpretato il concerto per chitarra e orchestra di Bruno Bettinelli sotto la direzione di Daniele Gatti.

Come solista, ha realizzato la prima registrazione integrale dei 36 Capricci di Luigi Rinaldo Legnani. La sua continua ricerca sulle prassi esecutive sugli strumenti storici lo ha portato a presentare nei suoi concerti brani eseguiti con strumenti moderni e ad eseguire opere dei secoli XVII e XVIII su una chitarra a cinque cori (copia Stradivari) e su una Panormo del 1820 circa.

Da qualche anno, suona anche la tiorba e, come continuista, si è esibito con numerosi ensemble di musica antica e barocca. Recentemente, ha pubblicato due CD monografici dedicati alle opere per chitarra di Ferdinand Rebay, editi dalla Da Vinci. È titolare della cattedra di chitarra presso il Conservatorio di Milano e la scuola “Antonio Guarnieri” di Casatenovo.

Un secondo appuntamento musicale è in programma per domenica 23 febbraio, alle ore 16:30, sempre presso la Sala conferenze al primo piano del Palazzo delle Paure. Il protagonista sarà l’Ensemble vocale In…canto, diretto da Antonella Gianese. Fondato nel 1999 nell’ambito dei corsi di musica che Antonella Gianese tiene presso la Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi di Corsico, il gruppo è composto da allieve della scuola, desiderose di approfondire le loro conoscenze musicali e la propria espressione vocale.

L’Ensemble si è distinto per la varietà del repertorio, che spazia dalla musica antica e rinascimentale a compositori del primo ‘900, fino a opere di autori contemporanei, includendo anche canti tradizionali ispanici, francesi e in lingua yiddish. In…canto ha collaborato con la Compagnia Stabile di Corsico per la messa in scena di diversi spettacoli teatrali e si è esibito sia in Italia che all’estero, partecipando a eventi con un forte impegno sociale.

Il 31 ottobre 2015, il gruppo è stato invitato alla cerimonia di chiusura di EXPO, esibendosi in mondovisione alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ha inoltre collaborato a spettacoli con Moni Ovadia, tra cui La Salmodia della speranza, opera di David Maria Turoldo.

Il concerto prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Peace on Earth (Errollyn Wallen), Now I Walk in Beauty (Tradizionale, Nativi Americani), Days of Beauty (Ola Gjeilo), Salve Porta Regis Gloriae (Codice Las Huelgas), Maria Mater Gratiae (Gabriel Fauré), Ave Maria (Mary Kelly), The Lord Bless You and Keep You (John Rutter), Ave Rosa Novella (Scuola di Notre Dame), The Rose (Ola Gjeilo), Vois Sur Ton Chemin (Bruno Coulais), La Nuit (Jean-Baptiste Rameau), Cerf Volant (Bruno Coulais), Evening Rise (Canto tradizionale degli Indiani d’America), For the Beauty of the Earth (John Rutter) e Baba Yetu (Christopher Tin, testo in Swahili di Chris Kiagiri).

Entrambi i concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.