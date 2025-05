A Galbiate il “Concerto di Primavera” con l’Orchestra di Fiati della Brianza

Appuntamento a Villa Bertarelli il 31 Maggio

Il concerto è parte del progetto “Fra popoli e culture”

GALBIATE – L’Orchestra di Fiati della Brianza, diretta dal Maestro Pietro Boiani, si esibirà alle 17 di sabato 31 Maggio a Galbiate, nella splendida cornice dei Giardini di Villa Bertarelli, nel “Concerto di Primavera“. Il concerto, a ingresso libero, è parte del progetto “Fra popoli e culture“, realizzato con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese e di Lario reti Holding.

Durante il pomeriggio l’orchestra eseguirà brani da repertori diversi, iniziando con “Folk Song Suite“, il brano del 1923 di Ralph Vaughan Williams, una delle composizioni per banda più famose del compositore inglese. Il brano si articola in tre movimenti: la marcia di apertura “Seventeen Come Sunday”, l’intermezzo “My Bonny Boy” e la marcia finale “Folk Songs from Somerset”. L’opera, che nacque come pezzo per banda, venne negli anni modificata, prima con un adattamento per orchestra sinfonica nel 1924 e poi, nel 1954, come versione per bass band.