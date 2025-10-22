A Galbiate la serata con gli Amici di padre Corti

Oggi, 22 ottobre, al cineteatro Cardinal Ferrari

Giovedì 30 ottobre a Maria Ausiliatrice l’evento finale della rassegna

GALBIATE – E’ in programma questa sera (22 ottobre) alle ore 21, presso il cineteatro Cardinal Ferrari di Galbiate, l’appuntamento con gli Amici di padre Corti che racconteranno la loro esperienza attraverso immagini e interviste al padre.

Sarà possibile vedere le scuole, i consultori, le chiese e i refettori costruiti in Patagonia, ancora oggi attivi, e conoscere quanto realizzato grazie al contributo del territorio lecchese: strutture, macchinari e materiali raccolti, sistemati, imballati in container, spediti in Patagonia e resi operativi. La mostra (che chiuderà il 23 ottobre) allestita presso l’Ossario della Chiesa di Galbiate ha finora accolto oltre 700 visitatori.

Dal 24 al 31 ottobre la mostra sarà trasferita presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco. Giovedì 30 ottobre a Lecco, proprio nella Sala Colonne dell’Istituto Maria Ausiliatrice, si terrà l’incontro conclusivo della Rassegna, a suggellare il profondo legame di padre Corti con il mondo alpinistico lecchese, spesso presente in Patagonia per numerose spedizioni.