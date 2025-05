A Lecco il concerto di Cisco per la Giornata Mondiale del Rifugiato

Il concerto si terrà in piazza Garibaldi alle 21.30 del 20 giugno

Tra gli altri eventi una conferenza sul genocidio in Palestina, il torneo di calcio multietnico e l’evento “Suoni e profumi d’Africa”

LECCO – Il 20 giugno del 2001, cinquant’anni dopo l’approvazione, avvenuta nel 1951, della Convenzione di Ginevra che norma, tra le altre cose, lo status dei rifugiati, venne istituita e celebrata la prima Giornata Mondiale del Rifugiato. A più di un ventennio dal primo evento Lecco si prepara ancora a celebrare questa istituzione con una serie di iniziative che culmineranno in un importante evento musicale in Piazza Garibaldi.

Per il mese di giugno, associazioni, cooperative ed enti della rete propongono un calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici eterogenei e promuovere un confronto aperto sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione. Quest’anno, il filo conduttore delle iniziative sarà lo slogan “HomeSafeHome”, un gioco di parole che richiama il noto detto “Home Sweet Home”. Questo slogan sottolinea l’importanza di garantire un accesso sicuro alla casa, tema già oggetto della campagna dello scorso anno IoPagoL’Affitto, ma ribadendo anche il concetto di casa come luogo sicuro e protetto, lontano dalle difficoltà che hanno spinto molte persone a migrare e a chiedere asilo e protezione nel nostro paese.

L’evento di punta della rassegna sarà il concerto gratuito di CISCO, all’interno del tour “Riportando tutto a casa 30 anni dopo”, che si terrà il 20 giugno alle 21:30 in Piazza Garibaldi a Lecco. Il tour, che porta sul palco l’energia e le sonorità che hanno reso storico l’album dei Modena City Ramblers, si presenta come un’occasione per rivivere dal vivo quei brani che hanno segnato un’epoca, arricchita dalla recente uscita del disco live omonimo. Durante la serata, saranno organizzati degli stand relativi ai progetti e alle diverse realtà che si occupano di accoglienza e integrazione, e, a partire dalle 19:00, artisti locali di origine straniera avranno la possibilità di esibirsi sul palco in un Open stage.

Tra le altre iniziative già in programma è da segnalare in primis la conferenza “Il genocidio in Palestina”, con la presentazione del recente rapporto di Amnesty International a cura di ricercatori e attivisti di Amnesty Italia SWANA. Tra gli altri eventi spiccano poi la Mostra Mercato de Il Segreto di Penelope, dedicata ai manufatti artigianali realizzati da donne migranti, il torneo di calcio multietnico “Oltre le frontiere”, ideato da ANOLF, alla sua 18° edizione, che vedrà sfidarsi diverse comunità del territorio e l’evento culturale “Suoni e profumi d’Africa” a cura di Lezioni al Campo OdV, con danze, giochi e musica in un pomeriggio di festa aperto a tutti.

Il ricco programma di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’accoglienza, delle migrazioni e dell’integrazione è stato pensato dal progetto SAI “Lecco una provincia accogliente” in collaborazione con il progetto FAMI “Conoscere per integrarsi”, gestito da diverse comunità della provincia insieme al Comune di lecco e alla Provincia. Tutte le informazioni aggiornate sul calendario degli eventi sono consultabili sul sito.