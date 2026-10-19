A Lecco il ritmo del Burkina Faso per camminare insieme

Laboratorio di percussioni gratuito per bambini e ragazzi (8-14 anni) e le loro famiglie

Sabato 24 ottobre nella sede Cisl di Lecco

LECCO – Sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 12.30, la sede Cisl di piazzale Pino Galbani, 2 a Lecco si trasforma in un piccolo pezzo di Burkina Faso. Mirage Burkina e ABLP, associazioni Burkinabé che operano sul territorio lecchese che da tempo collaborano a fianco di Anolf Monza Brianza Lecco, guideranno un laboratorio di percussioni aperto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, in particolare a persone con una disabilità sensoriale visiva.

La partecipazione è gratuita, il laboratorio fa infatti parte del progetto “Vieni, camminiamo insieme!”, il progetto promosso da ANOLF Monza Brianza Lecco ODV sostenuto dal bando Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli. Il progetto unisce una rete internazionale e locale di partner in Italia e in Burkina Faso: ISCOS Lombardia, IAL Lombardia, ABLP (Associazione Burkinabè di Lecco e Provincia), Mirage Burkina e Panan Weche.

Un progetto che unisce due territori – VIENI, CAMMINIAMO INSIEME

Il nome viene da “Panan weché”, espressione senufo (una delle lingue parlate in Burkina Faso) che significa appunto “vieni, camminiamo insieme”. È l’associazione di Bobo Dioulasso, seconda città del Burkina Faso, che accompagna 61 minori vulnerabili tra i 6 e i 22 anni, in gran parte con disabilità fisiche o sensoriali, nel loro percorso scolastico. Con la collaborazione di ISCOS LOMBARDIA, che si è occupata di gestire la cooperazione internazionale, diversi computer donati da ANOLF sono stati rimessi a nuovo dal Centro del Riuso di Maggianico e dotati di software per non vedenti con screen reader. Grazie alla consulenza di una tiflologa dell’Istituto dei Ciechi di Milano sono stati scelti anche gli ausili più adatti: bastoni per bambini non vedenti, un dattilobraille, carta e tavolette per scrivere in braille, materiale per il calcolo.

Il progetto lavora ad offrire opportunità sul nostro territorio. Un corso di alfabetizzazione digitale, realizzato in partnership con IAL Lecco ha formato donne della comunità burkinabè grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio. Oggi alcune di loro aiutano altri cittadini con SPID, servizi online e strumenti digitali. Non assistenza, ma competenze, empowerment e partecipazione.

Il ritmo come linguaggio comune

L’obiettivo di “Vieni camminiamo insieme” è anche cambiare lo sguardo di chi vive a Lecco. Per la Giornata mondiale del rifugiato, il laboratorio sensoriale “Assaggia al buio” ha fatto viaggiare i partecipanti, bendati, nei sapori del Burkina Faso. Sabato la sala della CISL si riempirà dei suoni del Burkina Faso: il battito profondo dei djembé, il ritmo cadenzato dei djundjun, la voce modulata del tama, il tamburo parlante, e il timbro caldo del bendré. Sarà la musica a farsi ponte: le percussioni parlano a tutti, vedenti e non, e invitano a sintonizzarsi su un ritmo comune attraverso l’ascolto, il tatto, l’attenzione verso gli altri.

Iscrizione: conferma la partecipazione compilando il form ISCRIVITI QUI