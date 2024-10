A Lecco la presentazione del libro “Stephen Bantu Biko” di Sara Carbone

L’evento si terrà venerdì 25 ottobre presso la biblioteca civica

Simona Piazza: “Nel programma autunnale ospiteremo Sara Carbone, docente universitaria ed esperta di storia delle migrazioni”

LECCO – La biblioteca civica Uberto Pozzoli organizza un evento nell’ambito della sua programmazione culturale autunnale: venerdì 25 ottobre alle ore 18 si terrà la presentazione del volume “Stephen Bantu Biko – Un testamento di speranza”, scritto da Sara Carbone.

Docente di discipline letterarie e traduttrice, Carbone è anche un’esperta di storia delle migrazioni, il che rende il suo libro un contributo significativo alla comprensione della figura di Biko e del suo impatto sulla lotta per i diritti umani in Sudafrica.

Interverrà la vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Lecco, Simona Piazza, che ha commentato così questa nuova iniziativa: “Riprendono gli appuntamenti in biblioteca dedicati alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere la lettura e favorire il dialogo tra autori e lettori. Nel programma autunnale ospiteremo Sara Carbone, docente universitaria ed esperta di storia delle migrazioni”.

Simona Piazza aggiunge: “L’incontro sarà un’opportunità per scoprire una storia poco conosciuta, offrendoci la possibilità di approfondire temi fondamentali come la lotta contro i regimi oppressivi e le disuguaglianze sociali”.

L’autrice, attraverso la traduzione di testi originali e ricostruzioni storiche, narra la storia di Biko, imprigionato e morto nelle carceri sudafricane per la sua lotta contro l’apartheid. “La cosa più potente nelle mani dell’oppressore è la mente dell’oppresso”, affermò Biko, evidenziando come la consapevolezza e l’unità delle persone di colore fossero essenziali per sconfiggere l’apartheid.

Il 12 settembre 1977, Biko morì tragicamente a soli 30 anni a causa delle torture subite durante la sua detenzione da parte della polizia sudafricana. La sua morte scosse il mondo e attirò l’attenzione internazionale sulla brutalità del regime dell’apartheid. Oggi, Biko è ricordato come un martire della libertà e della giustizia, simbolo eterno di resistenza e coraggio. Nel settembre 2023, è stato riconosciuto come “Giusto dell’umanità” dalla Onlus Gariwo (Gardens of the Righteous Worldwide).

Concludendo, l’ingresso è libero sino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca allo 0341 481123 o all’indirizzo biblioteca@comune.lecco.it