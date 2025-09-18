A Lecco la presentazione del romanzo “Il tempo sottile” di Giulia Elisabetta Bianchi

Durante la serata sarà presente l’autrice, affiancata da Gianfranco Scotti che interpreterà la lettura di alcuni brani

L’iniziativa si svolgerà il 19 settembre alle 21

LECCO – Presso la Sala Neogotica di Officina Badoni a Lecco (Corso Matteotti 7), l’Associazione Giuseppe Bovara presenterà, nell’ambito del calendario di “Archivi per Lecco”, il romanzo storico “Il tempo sottile” di Giulia Elisabetta Bianchi.

Durante la serata sarà presente l’autrice, affiancata da Gianfranco Scotti che interpreterà la lettura di alcuni brani. Il romanzo, ambientato nell’Alto Lago durante gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale, racconta la vicenda della famiglia Allievi, sfollata da Milano nella vecchia casa di famiglia, e il loro coinvolgimento in situazioni delicate, come l’aiuto a una famiglia di ebrei in fuga, nei drammatici momenti che precedono la Liberazione.

“La casa descritta nel romanzo, collocata per esigenze narrative a Dervio, è in realtà la splendida Villa Brini di Castello sopra Lecco, che con il suo giardino rappresenta un’oasi di tranquillità nel grigio paesaggio urbano di Lecco” spiegano gli organizzatori.

Nel corso della serata saranno approfondite le sue vicende, non solo storiche ma anche letterarie, essendo stata frequentata da Alessandro Manzoni da bambino, e industriali, legate all’esperienza serica della famiglia proprietaria, i Brini. Per questo motivo verranno esposti oggetti provenienti da collezioni private, tra cui due ritratti dei setaioli Sala, parenti dei Brini, legati all’industria della seta locale.