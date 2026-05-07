A Lecco la proiezione di “Unicorni”: il film di Michela Andreozzi apre un confronto su identità, accettazione e famiglia

Sabato 16 maggio all’Auditorium Sorelle Villa la regista sarà presente in sala

L’iniziativa è proposta in occasione della giornata contro l’omobilesbotrans*fobia

LECCO – Una serata tra cinema, confronto e riflessione sui temi dell’identità e dell’accettazione in occasione della giornata contro l’omobilesbotrans*fobia, che ricorre il 17 maggio. Sabato 16 maggio alle ore 21 l’Auditorium Sorelle Villa di Spazio Teatro Invito ospiterà la proiezione del film Unicorni, proposta dall’Associazione “Renzo e Lucia” alla presenza della regista Michela Andreozzi.

Uscito nel 2025, il film racconta la storia di Blu, un bambino di nove anni che ama vestirsi “da femmina” e sogna di interpretare la Sirenetta. Attorno a lui si sviluppa il percorso di confronto e consapevolezza vissuto dai genitori: il padre, inizialmente incapace di accettare le richieste del figlio, e la madre Elena, più incline ad assecondarlo.

Ad accompagnare la famiglia in questo cammino è un gruppo di “Genitori Unicorni”, guidato da una psicoterapeuta. Tra episodi di bullismo e confronti con visioni differenti, il film affronta il tema dell’accettazione e delle relazioni familiari.

Al termine della proiezione è previsto un dialogo con la regista, moderato dalla giornalista Katia Sala.

L’appuntamento è in programma all’Auditorium Sorelle Villa di via Ugo Foscolo 42 a Lecco. L’ingresso è fissato a 10 euro.