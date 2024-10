A Lecco nasce il Coro “Giovani Cantori di Lecco”

Il Coro è diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza

Un nuovo spazio per i giovani talenti

LECCO – A Lecco debutta una nuova iniziativa musicale pensata per i giovani: il coro Giovani Cantori di Lecco, diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza. Questo progetto si propone di offrire a ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 8 e i 18 anni l’opportunità di sviluppare il proprio talento vocale, immergendosi nella bellezza del canto corale all’interno di un ambiente stimolante e formativo.

Le prove del coro inizieranno martedì 5 novembre, alle ore 18, presso la scuola Yamaha di Mara Todeschini, in via Cavour 90 a Lecco. Durante gli incontri settimanali, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di esplorare un repertorio ricco e coinvolgente, che spazierà dai grandi classici della musica corale a composizioni moderne, con un’attenzione particolare alla crescita musicale e personale di ogni cantante.

Le iscrizioni sono aperte ai giovani di età compresa tra gli 8 e i 18 anni. Unirsi a un coro non solo consente di affinare le proprie capacità vocali, ma favorisce anche lo sviluppo della disciplina, del lavoro di squadra e della sensibilità artistica.

Infine, per ulteriori informazioni sulle iscrizioni e per unirsi al coro Giovani Cantori di Lecco, è possibile contattare la scuola Yamaha di Mara Todeschini via e-mail all’indirizzo info@nuovascuolamusicale.com o telefonando al numero 0341 360504.