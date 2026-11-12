A Lecco torna “La Scuola si fa in Musica”: giovani voci a confronto con i Piccoli Cantori di Torino

E’ la terza edizione del progetto
ECCO – La musica come occasione di incontro, crescita e scambio di esperienze. È questo il filo conduttore della terza edizione di “La Scuola si fa in Musica”, il progetto promosso dall’Associazione Harmonia Gentium Progetto con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea in programma a Lecco il prossimo 21 novembre 2026.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la pratica corale nelle scuole del primo ciclo di istruzione, riconoscendo alla musica un importante ruolo educativo e formativo e offrendo ai giovani opportunità di crescita artistica, culturale e relazionale.
Il tema scelto per questa edizione, “La musica come scambio di esperienze”, si concretizzerà nell’incontro con i Piccoli Cantori di Torino, prestigiosa formazione corale giovanile fondata nel 1972 da Roberto Goitre e diretta dal Maestro Carlo Pavese, conosciuta in Italia e all’estero per la qualità del proprio percorso artistico.
Nel corso della giornata, gli studenti delle scuole musicali di Lecco e del territorio avranno l’opportunità di partecipare a un workshop di formazione e approfondimento, confrontandosi direttamente con il coro ospite. Le attività saranno dedicate alla tecnica vocale, alla postura, all’interpretazione e alla preparazione di un repertorio comune, in un percorso pensato per favorire l’apprendimento attraverso l’esperienza diretta e il confronto tra giovani coristi.
Non soltanto un’occasione per perfezionare le proprie competenze musicali, dunque, ma anche un’esperienza di collaborazione e condivisione, nella quale l’ascolto reciproco e il lavoro di gruppo diventano strumenti fondamentali di crescita. Il progetto intende inoltre rafforzare il dialogo tra cori scolastici, docenti e realtà musicali del territorio, contribuendo alla costruzione di una rete dedicata alla diffusione della cultura corale.
La giornata culminerà con un concerto finale presso la Basilica di San Nicolò a Lecco, momento conclusivo nel quale i partecipanti potranno condividere con il pubblico il percorso svolto e il repertorio preparato durante il workshop. Un appuntamento che celebrerà la musica corale come linguaggio universale, capace di unire generazioni, esperienze e sensibilità diverse.
“Con “La Scuola si fa in Musica” vogliamo offrire ai giovani non solo un’opportunità di formazione musicale, ma soprattutto un’esperienza di incontro, condivisione e crescita. Crediamo che il canto corale insegni ad ascoltare, collaborare e valorizzare le differenze. Investire nelle giovani voci significa investire nel futuro culturale della nostra comunità” il commento di Antonella Ghezzi, presidente di Harmonia Gentium.
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