A Lecco torna “Ma che film la vita!”: sei serate di cinema sotto il campanile

Presentata l’edizione 2026 del cineforum estivo: dal 23 giugno al 29 luglio nel nuovo oratorio

Il presidente di Confcommercio Lecco Fabio Dadati: “Fermarsi a guardare un film e discuterne è importante soprattutto oggi”

LECCO – Sei serate di cinema sotto il campanile, nell’oratorio San Luigi, che gli organizzatori immaginano sempre più come un nuovo cuore della città. È stata presentata questa mattina, martedì 16 giugno, l’edizione 2026 di “Ma che film la vita!”, il cineforum estivo promosso dal Nuovo Cinema Aquilone e dalla Comunità Pastorale Madonna del Rosario, con il sostegno di Confcommercio Lecco, del Comune di Lecco e la collaborazione di LTM Lecco.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il neo presidente di Confcommercio Lecco Fabio Dadati, il prevosto di Lecco don Bortolo Uberti e Alfredo Polvara di LTM, che affianca l’iniziativa nell’organizzazione logistica.

Nata nel 2019 durante la Quaresima negli spazi del Cenacolo Francescano, per iniziativa dell’allora prevosto Davide Milani, la rassegna ha cambiato nel corso degli anni formule e location. Dopo le edizioni all’aperto del 2020 e del 2021 in oratorio e le fortunate esperienze in piazza Garibaldi dal 2023 al 2025, quest’anno il cineforum trova casa nel nuovo Oratorio San Luigi.

“È un’iniziativa che procede da otto anni, e arriva oggi in oratorio: questo è un valore. Abbiamo un nuovo luogo di ritrovo, un cuore della città, un’area importante da valorizzare, che permette anche una migliore fruizione dei film – ha sottolineato Fabio Dadati –. La proposta include sei film molto interessanti e l’opportunità di trovarsi insieme in una piazza, giovani e non, in un luogo dove si guarda al futuro e dove, grazie ai film, si possono approfondire temi importanti“.

Per il presidente di Confcommercio, dedicarsi alla fruizione di prodotti culturali e soffermarsi a ragionarci in una dimensione di comunità è una scelta che assume oggi un valore particolare. “Vediamo sempre contenuti brevi e passiamo ore a fruire di video di pochi secondi, con un meccanismo quasi ipnotico che impedisce di focalizzarsi e ragionare. Fermarsi e guardare un film e discuterne, interrogandosi, è importante soprattutto oggi. Ciò che conta è la dimensione di comunità, di relazioni in una città come la nostra, dimensione valorizzata anche da occasioni come questa”.

Un concetto ripreso anche da don Bortolo Uberti, che ha ringraziato Confcommercio, Comune di Lecco e LTM per il sostegno all’iniziativa. “Attraverso il linguaggio del cinema possiamo entrare nella storia di altre persone e vivere in epoche diverse. Tramite drammi, situazioni difficili, ma anche emozionanti e uniche, entriamo nella vita stessa. Il cinema quindi ci fa dire che la vita è qualcosa di magico, che attraversa anche situazioni complesse, e ci aiuta a camminare insieme come comunità“.

Il prevosto ha sottolineato anche il valore aggregativo della proposta culturale. “I social vengono fruiti individualmente, il cinema lo si vive comunitariamente. L’idea è proprio quella di viverlo nella nuova piazza dell’Oratorio San Luigi, sotto il campanile, simbolo di Lecco, in un luogo che non vuole presentarsi solo come lo spazio dei ragazzi e delle famiglie, ma dedicato all’intera comunità cittadina, dove si fa cultura e si produce confronto”.

Anche quest’anno le proiezioni saranno introdotte dal critico cinematografico Gian Luca Pisacane, presenza ormai consolidata della rassegna. “Grazie ai suoi interventi i film diventano stimolo di riflessione”, ha aggiunto don Bortolo, evidenziando come la sinergia tra realtà diverse permetta di offrire alla città “una proposta culturalmente significativa e anche aggregativa, che dimostra che a Lecco le occasioni ci sono eccome”.

“Come LTM siamo onorati di contribuire – ha spiegato Alfredo Polvara –. Sono anni che collaboriamo con il cineforum e con altre iniziative cittadine, come la Festa del Lago. LTM è nata con l’obiettivo di porsi al servizio della città, perciò ogni volta che potremo ci saremo e saremo disponibili a dare una mano”.

Dal 23 giugno al 29 luglio il pubblico potrà assistere a sei proiezioni, da “The Drama” a “Il mago del Cremlino“, passando per “Gioia mia“, il biografico “Michael”, “Una battaglia dopo l’altra” e “Norimberga”. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21.30.

L’accesso all’arena avverrà dal Nuovo Cinema Aquilone e le proiezioni si svolgeranno all’aperto, sotto il campanile dell’Oratorio San Luigi.

I biglietti, al costo di 5 euro, saranno acquistabili direttamente alla biglietteria cinema a partire dalle 20.30 del giorno della proiezione, oppure online, in prevendita, sul sito aquilonelecco.it con un supplemento di un euro. Per i titoli che aderiscono all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal Ministero della Cultura, l’ingresso sarà invece ridotto a 3,50 euro.