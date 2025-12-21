A Lecco un corso di fotografia digitale di base organizzato dal Foto Club “Libero Pensiero”

8 lezioni teorico-pratiche per imparare la fotografia digitale, con uscite serali e attività pratiche a Lecco

Dal 4 Febbraio al 22 Marzo

LECCO – A Lecco è in programma un corso di fotografia di base a indirizzo digitale, organizzato dal Foto Club “Libero Pensiero”, rivolto a chi desidera avvicinarsi alla fotografia o approfondirne le conoscenze. Il corso è articolato in 8 lezioni teorico-pratiche e include riferimenti anche alla fotografia realizzata con smartphone.

Le lezioni si terranno ogni mercoledì, dalle 20:30 alle 22:30, presso il Circolo “Libero Pensiero” in Via Calloni 14, Lecco (Rione Rancio). La prima lezione teorica si svolgerà il 4 febbraio: alle 20:15 sarà possibile iscriversi al corso, mentre l’inizio della lezione è previsto per le 20:30 con il tema “Perché frequentare un corso di fotografia?”. Il programma della prima lezione comprenderà: Regole di base della fotografia (inquadratura, taglio fotografico, chiave di lettura delle immagini); Inquadratura e messa a fuoco; Descrizione della macchina fotografica e dei suoi componenti.

La seconda lezione teorica si svolgerà l’11 febbraio alle ore 20:30 sul tema “Esposizione, tempi, diaframmi e profondità di campo”. Verranno inoltre approfonditi la sensibilità ISO/ASA e i sensori digitali. La terza lezione teorica si terrà il 18 febbraio alle ore 20:30, con il tema “Tecniche di ripresa”, comprendente un riepilogo di inquadratura, messa a fuoco, esposizione e scatto. Verranno trattati anche: Memorizzazione delle immagini; Formati fotografici: JPEG, RAW, TIFF, NEF; Concetto di pixel e il loro rapporto con la qualità fotografica.

La quarta lezione pratica, in programma il 25 febbraio alle ore 20:30, prevede un’uscita fotografica serale presso Piazza XX Settembre a Lecco. La quinta lezione teorica, che si terrà il 4 marzo alle ore 20:30, affronterà i seguenti argomenti: trasferimento delle immagini su computer, discussione delle foto scattate durante l’uscita serale, flash, luci, ombre e tecniche di ripresa.

La sesta lezione teorica, prevista per l’11 marzo alle ore 20:30, sarà dedicata a modifica delle immagini con programmi di fotoritocco e alla creazione di montaggi con proiezioni in dissolvenza e sonorizzate. Durante la lezione sarà inoltre effettuata la distribuzione del test.

La settima lezione teorica, in programma il 18 marzo, sarà dedicata a verifica e approfondimento del test, con una panoramica e descrizione dei simboli presenti sulle macchine fotografiche e una sessione di domande e risposte.

L’ottava lezione pratica, prevista per domenica 22 marzo dalle 9:30 alle 12:30, consisterà in una caccia fotografica: i partecipanti metteranno in pratica quanto appreso durante il corso fotografando Lecco attraverso un percorso guidato, seguendo temi proposti dagli istruttori. Una giuria valuterà i lavori realizzati e assegnerà un premio alle migliori immagini.

La quota di iscrizione è fissata in 60 euro a persona (ridotta a 50 euro a persona per gruppi di 2 o più partecipanti) e dovrà essere versata all’inizio del corso. Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 28 gennaio. Il corso si svolgerà solo al raggiungimento di un minimo di 12 partecipanti.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il corso sarà annullato e gli iscritti verranno avvisati telefonicamente. Il Foto Club “Libero Pensiero” ricorda ai partecipanti di portare sempre la propria attrezzatura fotografica e un quaderno per appunti durante le lezioni.

Per iscrizioni e informazioni, contattare Gianni Lococciolo al numero 338 8489764.