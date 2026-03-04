A Leggermente si parla di Olimpiadi con Paolo Corvo e Gianni Menicatti

Appuntamento sabato 14 marzo alle ore 16 nella sala conferenze di piazza Garibaldi

Incontro dal titolo “Olimpiadi e Paraolimpiadi: senso, territorio e statistiche”

LECCO – In attesa del via alle Paralimpiadi e con ancora vive le emozioni delle Olimpiadi, Assocultura Confcommercio Lecco, in collaborazione con il Crams di Lecco e Adda Food Art Valley, ha deciso di organizzare, all’interno dell’edizione 2026 di Leggermente, l’incontro dal titolo “Olimpiadi e Paraolimpiadi: senso, territorio e statistiche”.

Relatori saranno il professor Paolo Corvo, che ha curato il libro “Dentro le Olimpiadi e le Paraolimpiadi Milano Cortina 2026” e il lecchese Gianni Menicatti, autore del volume “Lecco olimpica 1920-2026. La storia e gli atleti del territorio lecchese”; a moderare il confronto sarà don Walter Magnoni, parroco della Comunità Beata Vergine di Lourdes di Lecco (Acquate, Bonacina e Olate). L’appuntamento, a ingresso libero, è in programma sabato 14 marzo alle ore 16 presso la sala conferenze di piazza Garibaldi 4 a Lecco, sede dell’associazione.

Da un lato il lavoro curato da Corvo (direttore del Laboratorio di sociologia dell’Università degli studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e autore di numerose pubblicazioni) propone uno sguardo articolato e concreto su un appuntamento che non riguarda solo lo sport, ma chiama in causa i territori, le città e il sistema dell’ospitalità. Centrale è il tema della legacy che attraversa l’intero libro e rappresenta uno dei suoi contributi più rilevanti. Cosa resterà dopo i Giochi? Non soltanto infrastrutture e impianti, ma competenze professionali, reputazione internazionale, reti di collaborazione tra pubblico e privato e una nuova consapevolezza del rapporto tra sport, turismo e sviluppo locale. Una lettura utile per capire gli sport che vanno in scena, ma soprattutto per riflettere su come trasformare un grande evento in un’eredità positiva per i territori e per chi, ogni giorno, lavora nell’accoglienza.

Dall’altro lato l’opera del lecchese Menicatti (con introduzione del presidente del Coni Lombardia Marco Riva, del presidente UniverLecco Vico Valassi e del Prorettore del Politecnico di Milano Polo di Lecco Marco Tarabini) ripercorre edizione per edizione la presenza ai Giochi degli atleti della nostra provincia, le gare disputate e i loro risultati, i successi e le loro delusioni. Un’occasione per un tuffo nei ricordi, una vicinanza al “cuore” dei Giochi “che non può non suscitare grande interesse e un desiderio di conoscere e ricordare la storia dello sport olimpico attraverso fatti e personaggi lecchesi”.