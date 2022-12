A marzo arrivano i ‘futuristi’, la mostra a Palazzo delle Paure

Nella stagione delle mostre, atteso a Lecco l’evento dedicato al futurismo italiano

Dal 18 marzo al 18 giugno a Palazzo delle Paure

LECCO – Dal 18 marzo al 18 giugno 2023 a Palazzo delle Paure la mostra Futuristi. Una generazione all’avanguardia

La mostra indaga la presenza di linguaggi d’avanguardia nell’Italia dei primi decenni del Novecento. L’esposizione, curata da Simona Bartolena, prodotta e realizzata da ViDi – Visit Different, in collaborazione con il Comune di Lecco e il suo Sistema Museale Urbano Lecchese, si concentra sull’esperienza futurista, nelle sue molteplici espressioni, attraverso le opere dei suoi più celebri rappresentanti, da Giacomo Balla a Luigi Russolo, da Gino Severini a Enrico Prampolini, da Filippo Tommaso Marinetti ad Antonio Sant’Elia, da Fortunato Depero a Tullio Crali, a molti altri ancora.

Il Futurismo, uno dei movimenti d’avanguardia più importanti d’Europa, nato e sviluppatosi in Italia, ha saputo portare la sua ventata di novità e rivoluzione nelle arti visive, nella letteratura, nella musica ma anche nel vivere quotidiano. La rassegna racconta il Futurismo nelle sue diverse generazioni e declinazioni e i suoi rapporti con la scena Europea e con la società italiana del tempo, mettendolo a confronto con altre tendenze ed espressioni artistiche d’avanguardia dei primi tre decenni del secolo.

Non solo opere su tela e non solo grandi nomi, dunque, in una panoramica coinvolgente sugli esiti noti e meno noti del movimento: dai dinamismi di Balla ai raid aerei di Crali, dagli Intonarumori di Russolo alla bottiglietta del Campari di Depero.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0341 286729, scrivere a palazzopaure@comune.lecco.it oppure visitare www.museilecco.org.