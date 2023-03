A Palazzo del Commercio la mostra d’arte di Salvatore Falco

“Luce e colore”, un mix di pittura e foto artistiche

Dal 6 al 17 marzo appuntamento con l’arte nella sede di Confcommercio

LECCO – Nuovo appuntamento con l’arte presso la sede di Confcommercio Lecco. Dal 6 al 17 marzo sarà protagonista Salvatore Falco con la mostra “Luce e colore”, un mix di pittura e foto artistiche. “La mostra è frutto di una conoscenza personale degli artisti che hanno deciso di creare qualcosa di diverso ma che li rappresenta”, evidenzia Falco, da anni impegnato come autodidatta nel campo della fotografia digitale, unitamente alla tecnica di stampa serigrafica. Nelle sue opere l’artista lecchese – impegnato in una ricerca personale sperimentale sull’uso del colore e della luce – “approfondisce il “macro” fino a renderlo astratto in un gioco metamorfico fantasioso fatto di chiari e scuri, rendendo irriconoscibile il soggetto originale”.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 17 marzo nella hall di Palazzo del Commercio (ex Palazzo Falck) a Lecco, negli orari di apertura al pubblico di Confcommercio Lecco: dal lunedì al venerdì alla mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 (venerdì chiusura anticipata alle ore 16.30).