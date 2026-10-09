A Palazzo delle Paure la mostra dedicata a Paolo Schiavocampo: oltre settanta opere per raccontare la sua ricerca artistica

E’ la terza grande mostra per il Simul, dopo Hokusai e L’Altra Faccia della Luna

LECCO – È stata inaugurata ieri sera, giovedì 8 ottobre, alle 18.30 a Palazzo delle Paure, la mostra “Paolo Schiavocampo. Vedere lo spazio e misurare il vuoto”, alla presenza della curatrice Simona Bartolena, del sindaco di Lecco Filippo Boscagli e dell’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Cinzia Bettega.

L’esposizione, visitabile fino al 22 novembre, ripercorre la lunga carriera di uno dei protagonisti dell’arte italiana del secondo Novecento, attraverso oltre settanta opere tra sculture, dipinti e disegni. Un percorso che permette di seguire l’evoluzione del linguaggio dell’artista, dagli esordi negli anni Quaranta fino alle ultime produzioni, mettendo in luce la sua continua ricerca sul rapporto tra materia, colore e spazio.

Nato a Palermo nel 1924 e scomparso a Milano nel 2022, Schiavocampo ha attraversato quasi un secolo di storia italiana, vivendo da protagonista le trasformazioni culturali e artistiche del dopoguerra. Nel corso della sua carriera si è confrontato con alcune delle principali esperienze dell’arte italiana, da Forma 1 al Realismo esistenziale, fino all’Informale e alle sperimentazioni della Milano degli anni Sessanta, mantenendo però sempre una posizione autonoma e indipendente.

La sua produzione si distingue infatti per la libertà con cui ha attraversato tecniche e linguaggi diversi, senza aderire rigidamente a correnti o teorie. Pittura, scultura e disegno diventano così parti di un unico percorso espressivo, nel quale la realtà viene osservata e progressivamente sintetizzata attraverso forme e segni capaci di costruire lo spazio.

Il titolo della mostra restituisce uno dei nuclei centrali della poetica di Schiavocampo: lo spazio non è un semplice contenitore, ma una dimensione da esplorare e organizzare, mentre il vuoto assume un ruolo attivo nella composizione, diventando elemento di relazione e tensione.

Particolarmente significativi sono i disegni giovanili realizzati tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio dei Cinquanta. Attraverso un segno deciso ed espressivo, l’artista racconta fabbriche, scorci urbani, il mondo operaio e i volti delle persone che lo circondano, restituendo anche l’immagine di un’Italia impegnata nella ricostruzione del dopoguerra. Nel tempo, il tratto si libera progressivamente dalla descrizione per orientarsi verso una maggiore sintesi formale.

La rassegna offre quindi l’occasione di conoscere le diverse tappe di una ricerca artistica coerente nella sua autonomia, ma in costante trasformazione, capace di interrogarsi sulla natura dell’immagine e sul modo in cui forme e materia possono dare significato allo spazio.

La mostra è organizzata da ViDi Cultural e Ponte43 in collaborazione con il Sistema Museale Urbano Lecchese.

Informazioni per la visita

“Paolo Schiavocampo. Vedere lo spazio e misurare il vuoto” è visitabile a Palazzo delle Paure, in piazza XX Settembre 22, fino al 22 novembre. Gli orari di apertura sono il martedì dalle 10 alle 14 e da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18. Lunedì chiuso.

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